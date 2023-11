Braziliaanse samba in Bernabéu: Vinícius Júnior en Rodrygo slopen Valencia

Zaterdag, 11 november 2023 om 22:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:18

Real Madrid heeft zich uitstekend hersteld van het teleurstellende 0-0 gelijkspel tegen Rayo Vallecano vorig weekend. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti overtuigde zaterdagavond wél en dat leidde tot een klinkende 5-1 zege op Valencia. Vinícius Júnior en Rodrygo stalen de show in Estadio Santiago Bernabéu. Eerstgenoemde maakte twee treffers, terwijl Rodrygo tweemaal scoorde én twee assists gaf. Dankzij de zege komt Real op twee punten van koploper Girona terecht.

Ancelotti kon niet beschikken over onder meer de geblesseerden Jude Bellingham en Kepa Arrizabalaga. Eerstgenoemde werd vervangen door Brahim Díaz, terwijl Andriy Lunin onder de lat stond. De plek van de geschorste Antonio Rüdiger in het hart van de verdediging werd ingenomen door Nacho Fernández. Voorin moesten Vinícius en Rodrygo voor de treffers zorgen.

Real kende een droomstart tegen de ploeg uit de sinaasappelstad. Toni Kroos bracht de bal met een karakteristieke pass bij Dani Carvajal, die met zijn eerste aanname direct een schietkans voor zichzelf creëerde. De rechtsback liet de bal een keer stuiteren en haalde met links verwoestend uit in de korte hoek: 1-0. David Alaba kreeg al snel de kans om de score te verdubbelen. De vrije trap op een meter of twintig van het doel verdween echter over het doel van Giorgi Mamardashvili.

Een vrije trap op een soortgelijke positie was enkele minuten later een prooi voor Kroos. De Duitser kwam dichter bij een treffer dan Alaba even daarvoor, maar krulde de bal op de lat. Valencia mocht van geluk spreken dat Real niet al meermaals gescoord had. Toch baalden de bezoekers in de tiende minuut. Diego López gaf voor op Hugo Duro, die meenam met rechts en met links op de benen van Lunin stuitte.

De Oekraïense goalie zag Duro even later alleen op zich afstormen. Lunin kwam als winnaar uit de strijd door de bal van de spits klemvast te pakken. Aan de andere kant kreeg Vinícius twee grote mogelijkheden. Allereerst schoot hij na een fraaie dribbel via een verdediger naast en uit de daaropvolgende hoekschop trof hij het zijnet.

Vinícius en Rodrygo lieten bij vlagen Braziliaanse samba zien in de voorhoede. Na een schitterende actie van laatstgenoemde had Vinícius eigenlijk af moeten ronden, maar Mamardashvili dacht daar anders over. Valencia wist ondanks het goede spel van Real zelf ook mogelijkheden te creëren. Vijf minuten voor rust had Duro voor de 1-1 moeten zorgen, maar de spits knikte naast. Het bleek een zeer dure misser, want aan de andere kant bracht Rodrygo de bal scherp voor het doel van los Che. Vinícius Júnior rondde al vallend met zijn borst af: 2-0.

Valencia had al een berg te beklimmen en drie minuten na rust raakte de top nog verder uit zicht. Vinícius sneed vanaf links naar binnen, kreeg alle tijd en ruimte om uit te halen en verschalkte Mamardashvili in de korte hoek: 3-0. Nog voor de vijftigste minuut maakte Real er 4-0 van. Rodrygo, die voor de wedstrijd van zaterdagavond op slechts één treffer in LaLiga stond, kreeg de bal zomaar in zijn voeten geschoven van Mamardashvili. De Georgiër moest vervolgens toezien hoe Rodrygo de bal in de verre hoek schoof.

Real nam in het restant van de wedstrijd wat gas terug, al was het gevaar van Real nooit ver weg. Tien minuten voor tijd kwam de Koninklijke op 5-0. Kroos bediende Fran García, die op zijn beurt Rodrygo aanspeelde. De technicus ontdeed zich kinderlijk eenvoudig van Valencia-aanvoerder Gabriel Paulista, om vervolgens in de verre hoek af te ronden. Het laatste woord was echter voor Valencia. Nacho stond te slapen bij de eerste paal, waar Duro al vallend fraai afrondde: 5-1.

Vinicius Jr met zijn tweede van de avond ?? Real Madrid loopt verder uit op Valencia (3-0) ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridValencia pic.twitter.com/AIYLV0lw1p — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 11, 2023