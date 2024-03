Bournemouth voltooit zonder Kluivert spectaculaire comeback na 0-3 achterstand

AFC Bournemouth heeft een spectaculaire overwinning geboekt in de Premier League. The Cherries stonden mede door een rake kopbal van Tahith Chong bij rust met 0-3 achter tegen Luton Town, dat na rust volledig werd overlopen: 4-3. Antoine Semenyo was de grote man door voor de 3-3 én 4-3 te tekenen. Bournemouth staat nu veertien punten boven de streep en is zo goed als zeker van lijfsbehoud; Luton Town staat achttiende. Het gaat naar de veilige zeventiende plaats bedraagt drie punten.

Bijzonderheden:

Bournemouth, met ex-Eredivisionisten Luis Sinisterra en Dominic Solanke in de basis en Justin Kluivert, Enes Ünal en Milos Kerkez op de bank, moest al binnen tien minuten de eerste treffer incasseren. Jordan Clark gaf voor op Chong, die bij de tweede paal binnenknikte: 0-1.

De bezoekers maakten er na ruim een half uur spelen 0-2 van en opnieuw speelde Chong een belangrijke rol. De in Willemstad geboren vleugelspeler zorgde er met een zeer fraaie pass met buitenkant voet voor dat Alfie Doughty alleen nog maar hoefde breed te leggen op Chiedozie Ogbene: 0-2.

In de blessuretijd van de eerste helft leek Ross Barkley voor de genadeklap te zorgen. De Engelsman zorgde, op aangeven van Issa Kaboré, met een verwoestend schot in de korte bovenhoek voor een zeer comfortabele ruststand: 0-3.

Toch zou het na de onderbreking volledig misgaan voor Luton. Allereerst door de 1-3 van Solanke, die wegdraaide bij zijn tegenstander en afrondde met een fraai stiftje.

De aansluitingstreffer viel na ruim een uur spelen. Een kopbal van Ilya Zabarnyi leek de lijn net niet te zijn gepasseerd, ware het niet dat de doellijntechnologie zijn werk deed: 2-3.

Amper twee minuten later viel de gelijkmaker al. Semenyo nam de bal aan op rechts, had enkele fraaie schaarbewegingen in huis, verschafte zichzelf wat ruimte en rondde met links prima af in de korte hoek: 3-3.

Bournemouth had daarna nog een half uur de tijd om de winnende treffer te forceren en die viel tien minuten voor tijd. Opnieuw was Semenyo de gevierde man. De Ghanees ging een één-tweetje aan met invaller Ünal en rondde af met een hard schot in de verre hoek: 4-3. Bournemouth wisselde vijf keer, maar Kluivert werd geen invalbeurt gegund.

