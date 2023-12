‘Bournemouth - Luton Town wordt volledig overgespeeld na ineenzakken Lockyer’

Het Premier League-duel van Luton met Bournemouth zal volledig worden overgespeeld, zo meldt de Daily Mail op basis van bronnen binnen de Engelse voetbalbond. De wedstrijd werd zaterdagmiddag na 65 minuten bij een 1-1 stand definitief gestaakt, nadat Luton-verdediger Tom Lockyer plots op het veld in elkaar zakte.

Luton liet vervolgens weten dat Lockyer een hartstilstand kreeg. De mandekker is inmiddels bij kennis en overgebracht naar het ziekenhuis. Daarna werd ook bekend dat de wedstrijd definitief werd gestaakt. Volgens Luton, dat ook de medische staf van Bournemouth bedankte, waren de spelers niet meer in staat om nog verder te spelen na wat er was gebeurd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De wedstrijd zal alleen niet in de tweede helft worden hervat bij een 1-1 stand. Regel L15 van de Premier League schrijft voor dat elke wedstrijd die wordt gestaakt met toestemming van de wedstrijdleiding volledig wordt overgespeeld - in plaats van het duel te hervatten bij het moment waar het duel definitief werd gestaakt, zo schrijft de Daily Mail.

Een nieuwe datum en aanvangstijd moeten nog worden vastgesteld. Eerder dit jaar werd Lockyer tijdens de wedstrijd om promotie naar de Premier League tussen Luton en Coventry City ook onwel op het veld. Vervolgens werd hij geopereerd aan zijn hart, waarna hij zijn loopbaan kon voortzetten.

Lockyer ontving zaterdag op sociale media veel steun, ook van (oud-)profvoetballers. Onder meer Ashley Young, John Terry en David de Gea lieten weten met hun gedachten bij de Luton-aanvoerder te zijn.

Luton kwam zaterdag nog met meer informatie over Lockyers medische toestand. "Onze medische staf heeft bevestigd dat hij een hartstilstand heeft gehad op het veld. Toen hij op de brancard van het veld werd gedragen, was hij weer aanspreekbaar.”

“Hij heeft in de catacomben van het stadion verdere medische behandeling gekregen, waarna hij naar het ziekenhuis is vervoerd. Zijn toestand is stabiel en momenteel ondergaat hij verdere tests, terwijl zijn familie bij hem is.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties