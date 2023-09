Bosz verrast met opstelling PSV; Lozano en Bella-Kotchap afwezig

Zaterdag, 2 september 2023 om 18:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:16

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor het duel met RKC Waalwijk. De trainer van de Eindhovenaren voert de nodige wijziging door. Jerdy Schouten staat centraal achterin, wat opvallend genoeg ten koste gaat van Olivier Boscagli. André Ramalho staat wel in de basis. Jordan Teze ontbreekt, hij ziet zijn plek ingenomen worden door Sergiño Dest. Daardoor is Patrick van Aanholt de linksback. Guus Til neemt de plek in van de vertrokken Ibrahim Sangaré. Nieuwelingen Hirving Lozano en Armel Bella-Kotchap zijn er nog niet bij. De wedstrijd begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Bosz kiest onder de lat weinig verrassend voor Walter Benítez. De verdediging wordt gevormd door Dest, Ramalho, Schouten en Van Aanholt. Joey Veerman vormt het middenveld met Til en Ismael Saibari. Johan Bakayoko is ondanks concrete interesse van Brentford bij PSV gebleven en start op de rechtsbuitenpositie. Noa Lang is de linksbuiten, terwijl Luuk de Jong in de spits staat.

PSV kende een uiterst spannende Transfer Deadline Day. De Eindhovenaren slaagden erin naast Lozano ook de zo gewenste centrale verdediger te strikken in de persoon van Bella-Kotchap. Het duel in Waalwijk komt voor beide spelers echter nog te vroeg. Bosz zag sterkhouder Sangaré vertrekken naar Nottingham Forest, maar desondanks is het gevoel uitstekend in Eindhoven. PSV plaatste zich voor het eerst in vijf jaar voor de groepsfase van de Champions League, waarin het gezien de loting (Arsenal, Sevilla en RC Lens) bovendien mogelijkheden heeft om door te stoten. Daarnaast zijn de manschappen van Bosz na twee speelrondes nog zonder puntenverlies in de Eredivisie.

RKC liet Luuk Wouters op de slotdag van de transfermarkt op huurbasis verkassen naar FC Eindhoven, maar verder bleef het rustig in Waalwijk. In tegenstelling tot PSV is RKC de Eredivisie teleurstellend begonnen. De ploeg van trainer Henk Fraser wist tot op heden nog geen enkel punt te behalen. Wel kunnen de Waalwijkers hoop putten uit de confrontatie tussen de beide ploegen vorig seizoen. RKC verloor in maart weliswaar met 0-1, maar daar kwam PSV gezien het overtuigende spel van de thuisploeg bijzonder goed mee weg. Het duel van zaterdagavond wordt de 58ste in de geschiedenis tussen beide ploegen. PSV won 43 keer, 8 keer werd het gelijk en 6 keer trok RKC aan het langste eind.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Lelieveld, Bruma, Gaari, Meijers; Bakkali, Felida, Oukili, Cleonise; Min, Kramer.

Opstelling PSV: Benítez; Dest, Ramalho, Schouten, Van Aanholt; Til, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.