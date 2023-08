Bosz staat versteld van eigen ploeg: ‘Dat is me nog niet eerder gelukt’

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 08:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:45

Peter Bosz is aangenaam verrast door de manier waarop de spelers van PSV zijn manier van spelen hebben geïmplementeerd. De coach van PSV wist voor het eerst een prijs te winnen als trainer van een topclub door ten koste van Feyenoord (0-1) de Johan Cruijff Schaal te veroveren. De credits gingen tijdens de persconferentie echter vooral uit naar zijn spelers.

Bosz deelt de complimenten uit aan zijn selectie. "Het is mij nog niet eerder gelukt om mijn visie zo snel over te brengen. Ik vind dat de jongens zich de filosofie heel snel eigen hebben gemaakt. Daar hebben ze hard voor getraind. Vandaag was de sleutel het balbezit. Als je meegaat in het gevecht, krijg je een wedstrijd die op en neer gaat. Dat houd je niet vol."

NOS-verslaggever Arman Avsaroglu vraagt of het iets doet met Bosz dat hij nu zijn eerste prijs heeft gepakt. "Mag ik jou vragen of je mij nu een andere coach vindt? Ik vind dat zo'n onzin. Het is één wedstrijd geweest, die ik niet eens zelf verdiend heb. Dat heeft Ruud van Nistelrooij gedaan door de beker te winnen. Daarom stonden we hier. Dat we die gewonnen hebben tegen een hele goede ploeg is knap."