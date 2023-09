Bosz passeert ogenschijnlijke basisklant: ‘Moet een hard gelag zijn geweest’

Vrijdag, 22 september 2023 om 08:58 • Laatste update: 09:20

Rik Elfrink vermoedt dat de reservebeurt tegen Arsenal (4-0) hard is aangekomen bij Patrick van Aanholt. De linkervleugelverdediger begon op de bank in het Emirates Stadium en kwam daar niet vanaf. En dat terwijl Van Aanholt vorige week in gesprek met het Eindhovens Dagblad nog aangaf niet langer afstand te willen doen van zijn basisplaats.

Elfrink zet in het ED uiteen waarom PSV nog gelooft in overwintering in de Champions League. De 4-0 nederlaag is hard aangekomen in Eindhoven, maar toch zijn er ook aanknopingspunten te vinden. "Ook omdat Lens en Sevilla van een iets ander kaliber zijn dan Arsenal. Feit is dat PSV achterin voor het eerst in de huidige samenstelling speelde en zich defensief nog moet vormen. Dat kost tijd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Van Aanholt waren de druiven zuur. De linksback, die tot dusver verzekerd leek van een basisplaats, zag zijn plek worden ingenomen door Sergiño Dest. "In de achterhoede werden André Ramalho en Patrick van Aanholt deze week gepasseerd en met name voor laatstgenoemde moet dat een hard gelag zijn geweest. Een paar weken geleden zei de linksback dat hij niet van plan was zijn plek weer af te staan", aldus Elfrink.

Een week geleden was Van Aanholt, die bij Vitesse ook al samenwerkte met Peter Bosz, vrij stellig over zijn rol binnen het elftal dit seizoen. "Mijn statistieken waren op de training een beetje laag en hij (Bosz, red.) ging kijken hoe dat kwam. Daarna heb ik hard gewerkt om alles uit mezelf te halen en ben ik tot mijn blessure niet meer uit het team geweest. Nu ben ik weer helemaal fit en ook niet van plan om mijn plek nog af te staan.”

Bosz gaf kort voor de wedstrijd tegen Arsenal bij Ziggo Sport tekst en uitleg bij zijn keuze voor Dest als linksback. "Een van de redenen is dat hij tegenover Saka komt te staan. Dat is niet de belangrijkste reden, maar wel een van de redenen. Saka staat heel breed en gaat van daaruit over het rechterbeen van zijn tegenstander. Sergiño kan aan beide kanten goed spelen en is natuurlijk sterk met rechts."