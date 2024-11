Bosz over afgekeurde goal Saibari: “Heel zwaar bestraft, maar ik kijk met een PSV-bril”; Analisten verdeeld

Peter Bosz vindt de afgekeurde goal van Ismail Saibari zwaar bestraft. De analisten bij Ziggo Sport zijn het niet met elkaar eens over het besluit. Bosz gaat verder in op het spel van uitblinker Malik Tillman en is tevreden met de grootste Champions League-zege in de clubhistorie van de Eindhovenaren.

Tillman stond met een assist en een doelpunt aan de basis van de 4-0 zege van PSV op Girona in de Champions League. De Amerikaans international herpakte zich na een moeizaam optreden in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax (3-2 nederlaag).

Bosz was tevreden met zijn ‘alleskunner’. “Tillman heeft het op 6 heel goed gedaan, maar nu ook op 8. Ik wist dat Mauro er ook kon spelen. Hij denkt meer verdedigend en pakt vandaag veel tweede ballen op, maar Malik is een alleskunner.”

De zestigjarige trainer besloot tegen Girona Saibari op de bank te posteren. De Marokkaan kreeg de rekening gepresenteerd voor een zwak optreden tegen Ajax. De middenvelder kwam tegen de Catalanen na zeventig minuten spelen in het veld voor Rick Karsdorp en leek te tekenen voor de 3-0. De scheidsrechter van dienst besloot echter het doelpunt af te keuren wegens een vermeende overtreding in de opbouw.

“Ik vind dat wel heel zwaar bestraft”, aldus Bosz over het moment. “Hij is in zijn actie en in zijn actie raken ze elkaar. Hij staat iets op zijn voet, maar om zijn goal daarvoor af te keuren. Hij wordt ook even aan zijn shirt getrokken. Maar ik kijk met een PSV-bril op”, laat de trainer weten.

Noa Lang ging tijdens de Champions League-wedstrijd van PSV tegen Girona geblesseerd van het veld. Hij incasseerde na een klein uur spelen een harde tackle van Arnau Martínez en kon daarna niet verder. “Hij kreeg een ijsbeentje en dat zal hij morgen wel even voelen. We hopen dat het meevalt. Maar we winnen met 4-0 en dat is heerlijk”, sluit Bosz af.

Bij Ziggo Sport waren analisten Boudewijn Zenden en Theo Janssen het niet met elkaar eens. “Het is waarschijnlijk wel gewoon een overtreding”, zo laat oud-PSV’er Zenden weten. “Dit is aanstelleritus van die jongen. Hij maakt er een show van en gebruikt dit. Dat doet hij slim. De scheids kan het honderd procent afkeuren, maar die jongen maakt het erger dan het is”, vindt Janssen.

Janssen heeft daarna ook nog een mening over Bosz: “Peter Bosz is echt een hele goede trainer. Hij laat ze mooi aanvallend voetbal spelen met veel risico. Na zijn interviews denk je wel eens: ‘kom op man, Peter. Voor de camera ben je soms nors. Ga genieten van je vak,’” geeft de Arnhemmer mee als advies.