Bosz onthult uiterst opvallende reden voor buiten de selectie laten van Tillman

Zondag, 24 september 2023 om 00:02 • Jordi Tomasowa

Malik Tillman ontbrak zaterdag in de wedstrijdselectie van PSV omdat hij zich verslapen had, zo onthult Peter Bosz. De oefenmeester van de Eindhovenaren besloot geen oogje toe te knijpen. “Dat heeft hij juist gedaan”, grapte Bosz.

Bosz besloot voor het Eredivisie-duel met Almere City (0-4 winst) enkele wijzigingen door te voeren in zijn basiself. Tillman had normaal gesproken ook aanspraak op speelminuten gemaakt. “Maar hij had zich verslapen, dus die heb ik thuisgelaten”, zo werd Bosz na afloop geciteerd door Voetbal International. “Ik denk dat je daar bij geen enkele trainer mee aan hoeft te komen. Ik kreeg te horen dat hij nog wel wilde komen, maar ik zei dat dat niet hoefde. Hij gaat morgen weer trainen.”

PSV speelde pas om 20:00 uur ‘s avonds tegen Almere City. Rik Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad, legt op X uit dat Bosz met zijn selectie al vroeg uit Eindhoven vertrok om zich optimaal voor te bereiden op het uitduel. Tillman accepteerde de straf en is vastberaden om dit nooit meer voor te laten komen, stellen betrokkenen aan het ED.

Volgens Bosz hadden zijn spelers geen moeite met de overgang van Arsenal-uit naar Almere City-uit. “Ik zou het ook een schande vinden als dat wel zo zou zijn”, sprak de PSV-trainer. “We staan bovenaan, we willen bovenaan blijven, dan moet je dit soort wedstrijden gewoon winnen. Anders haak je af.”