Bosz lyrisch over uitblinker bij RKC - PSV: ‘Hij is snel, fysiek sterk...’

Zaterdag, 2 september 2023 om 23:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:06

PSV had zaterdagavond uiteindelijk weinig moeite met RKC Waalwijk. Na een fletse eerste helft werd de motor na rust wel aangezet en dat leidde tot een 0-4 zege. Trainer Peter Bosz liet zich na afloop bij ESPN zeer lovend uit over Jerdy Schouten, die andermaal als centrale verdediger werd opgesteld. "Deze jongen heeft in Italië verdedigd als middenvelder, dan weet je wat er van je gevraagd wordt."

"Ik was zeker niet geïrriteerd, maar ik vind dat als goede voetballers niet alles goed doen... Dan heb ik daar wel een mening over, ja", trapt Bosz in gesprek met Hans Kraay junior af over de matige eerste helft. PSV kende een uiterst belangrijke week in de play-offs van de Champions League tegen Rangers. Nadat de groepsfase werd bereikt na een klinkende 5-1 zege op de Schotten was het de vraag in hoeverre PSV volledig gemotiveerd en fit aan de aftrap zou staan. Van een gebrek aan focus heeft Bosz niets gemerkt. "Dan doe je RKC daar echt mee tekort. Zij stonden goed, hielden de ruimtes klein en dan moet je daar dan doorheen voetballen. Dat is natuurlijk nooit makkelijk. Je weet ook dat als zij veel moeten lopen, er een moment komt waarop dat moeilijker zal zijn voor ze."

PSV pakte vlak voor rust de leiding via Joey Veerman, na de onderbreking bepaalden Noa Lang, Luuk de Jong en Malik Tillman de eindstand op 0-4. Een van de uitblinkers aan de zijde van PSV was Jerdy Schouten. De middenvelder, die centraal achterin stond, maakte een prima indruk. "En niet alleen in balbezit", voegt Bosz toe. "Dat hij heel goed kan voetballen, weten we natuurlijk. Maar ook verdedigend is hij niet in de problemen geweest." Bosz stelt dat hij Schouten ook tegen 'de Arsenals van deze wereld' centraal achterin durft op te stellen. "Een verdedigende middenvelder die voetbalintilligent is kan ook als centrale verdediger spelen. Dan moet je niet 1.40 meter zijn... Maar dat kan wel. Hij is snel, fysiek sterk... Deze jongen heeft in Italië verdedigd als middenvelder, dan weet je wat er van je gevraagd wordt."

Schouten kwam deze zomer over van Bologna en tekende een vijfjarig contract in het Philips Stadion. De Spijkenisser werd in zijn eerste wedstrijden voor PSV vooral als centrale verdediger gebruikt, maar na het vertrek van Ibrahim Sangaré naar Nottingham Forest werd Schouten weer op het middenveld verwacht. Bosz is echter uitermate tevreden over Schouten als centrale verdediger en koos tegen RKC voor een middenveld bestaande uit Veerman, Saibari en Guus Til. De basisplaats van Schouten in het hart van de verdediging ging ten koste van Olivier Boscagli, die normaliter verzekerd is van zijn plek achterin.