Bosz gooit Isaac Babadi bij PSV direct voor de leeuwen tegen Feyenoord

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 18:47 • Lars Capiau • Laatste update: 18:50

Peter Bosz heeft zijn opstelling voor de wedstrijd tegen Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal bekendgemaakt. Isaac Babadi maakt daarin zijn officiële basisdebuut voor de Eindhovenaren. Op rechtsback krijgt Jordan Teze de voorkeur boven Shurandy Sambo, waar spits Luuk de Jong de strijd om de basisplek heeft gewonnen van Ricardo Pepi.

Zoals verwacht kiest Bosz voor Walter Benítez tussen de palen. Naast Teze wordt de defensie compleet gemaakt door André Ramalho, Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt. De opvallendste naam is Teze als rechtsback, daar de oefenmeester in het met 1-0 gewonnen duel met Nottingham Forest nog koos voor Sambo.

Op het middenveld wordt Babadi direct voor de leeuwen gegooid. De middenvelder maakte een goede indruk in de voorbereiding en wordt daarom beloond met zijn officiële basisdebuut. Naast hem op het middenveld zijn er weinig verrassingen. De door Forest begeerde Ibrahim Sangaré en Joey Veerman vormen samen met Babadi het middenveld.

Voorin is de keuze van Bosz gevallen op De Jong, hoewel ook Pepi gretig oogde in de voorbereiding. De Jong wordt geflankeerd door recordaankoop Noa Lang aan de linkerkant en Johan Bakayoko aan de rechterkant. De Belg was in het laatste oefenduel tegen Forest nog de matchwinner door voor de 1-0 aan te tekenen.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Veerman, Babadi; Bakayoko, De Jong, Lang.