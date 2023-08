Bosz geïrriteerd op persco: 'Dat vind ik een rare vraag. Totaal oninteressant!’

Woensdag, 2 augustus 2023 om 16:17 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:53

Peter Bosz kreeg woensdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het duel om de Johan Cruijff Schaal de vraag wie er in zijn ogen favoriet is. Daar reageerde de oefenmeester van PSV enigszins geïrriteerd op: “Dat vind ik zo’n onbelangrijke en rare vraag… Totaal oninteressant.” Even later kwam Feyenoord-trainer Arne Slot nog even grappend terug op de reactie van Bosz.

Ondanks dat Bosz niet wilde ingaan op wie er favoriet is, wilde hij wel wat zeggen over hoe zijn eigen team er nu voorstaat. “Ik denk dat het interessanter is om te kijken hoe het tot nu toe gegaan is. En daar ontleen ik gewoon heel veel vertrouwen aan. Ongeacht hoe die wedstrijd tegen Feyenoord gaat verlopen, weet ik dat wij een goed elftal hebben. En dat is misschien gek, omdat we zo kort nog maar bezig zijn. Maar dat voel ik gewoon. Ik heb heel veel voorbereidingen gedraaid waarin het niet liep, en waarbij ook het hele seizoen vervolgens moeizaam was, omdat we vanaf het begin al een heleboel dingen misten. Dat gevoel heb ik nu absoluut niet.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Niet veel later was de beurt aan Slot, die een vraag kreeg over het aantal minuten dat Santiago Giménez vrijdagavond kan spelen. “Dat vind ik een oninteressante vraag”, reageerde Slot lachend. “Maar niet negentig minuten. Hoeveel exact, dat zou ik nu nog niet kunnen zeggen. Dat zal ook van de intensiteit van de wedstrijd afhangen.” Ook Calvin Stengs kan volgens de oefenmeester van de Rotterdammers nog niet negentig minuten in actie komen.

Behalve Slot en Bosz waren ook aanvoerders Gernot Trauner en Luuk de Jong woensdag aanwezig op de persconferentie in Zeist. Vrijdagavond nemen landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV het vervolgens tegen elkaar op in het duel om de Johan Cruijff Schaal. Dat duel vindt plaats in De Kuip en begint om 20.00 uur. PSV mag zich met dertien gewonnen titels recordhouder noemen van de Johan Cruijff Schaal. Landskampioen Feyenoord wist tot dusver vier keer beslag te leggen op de Supercup.