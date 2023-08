Bosz gaat tijdens persconferentie in op inzetbaarheid van Lang tegen Rangers

Maandag, 21 augustus 2023 om 18:20 • Noel Korteweg

Peter Bosz beslist na de afsluitende training van PSV in het Ibrox Stadium van maandagavond pas of Noa Lang in de basis staat tegen Rangers. Dat zegt de oefenmeester op de persconferentie in Schotland. Lang zat wegens een lichte blessure negentig minuten op de bank in de terugwedstrijd tegen Sturm Graz (1-3 winst) en ontbrak in de wedstrijdselectie voor het uitduel met Vitesse (1-3).

Lang trainde de afgelopen dagen één keer individueel en één keer met de groep. Bosz wilde absoluut geen risico nemen met de rechtspoot en deed daarom geen beroep op hem tijdens de gewonnen wedstrijden van vorige week. “Bij mij moet je honderd procent kunnen geven”, zei de trainer van PSV afgelopen zaterdag na het duel in Arnhem. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad gaf zondag aan dat het er ‘goed uitziet’ wat betreft de inzetbaarheid van Lang in Schotland.

Sergino Dest werkt op Ibrox zijn eerste training af voor PSV. Morgen gaat hij waarschijnlijk al zijn debuut maken. De vraag is of dat als invaller of als basisspeler gaat zijn. #ranpsv pic.twitter.com/wMCMe3VEOA — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) August 21, 2023

Bosz maakt zich niet druk over het feit dat hij maar vijf verdedigers mee heeft genomen naar Glasgow. “Vijf is genoeg, want ik speel met vier. We hebben kunnen zien dat ook andere spelers daar kunnen spelen”, aldus de trainer, die blij is met de komst van Sergiño Dest. “Dit is het juiste moment om een verdedigende versterking erbij te halen, omdat we daarin wat krap zitten. Dit zijn de mooiste wedstrijden om te spelen: hier gaat het om. Je bent als klein jongetje ooit op voetbal gegaan om dit soort wedstrijden te spelen.”

Michael Beale

Michael Beale is niet blij dat zijn ploeg het in de play-offs van de Champions League moet opnemen tegen PSV, zo vertelt de manager op zijn persconferentie. “Ik denk dat we op dit moment waarschijnlijk de sterkste ploeg van deze ronde treffen. We hebben een sterke wedstrijd nodig in Eindhoven, ongeacht wat er dinsdagavond gaat gebeuren.” Beale noemt PSV ‘een aanvallend en uitstekend team’. “Ze hebben goed geïnvesteerd, scouten slim en hebben een fantastische trainer.”