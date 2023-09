Bosz eist veel meer van PSV: ‘Het kan nog beter? Nee, het móét nog beter’

Woensdag, 27 september 2023 om 21:53 • Jonathan van Haaster

PSV is na zes speelrondes nog altijd foutloos in de Eredivisie. De Eindhovenaren speelden een matige eerste helft tegen Go Ahead Eagles van zich af met een veel betere tweede (3-0). Na afloop liet trainer Peter Bosz weten dat hij over meerdere facetten van het spel van zijn team ontevreden is. "Het móét nog beter."

"We deden in de eerste helft heel veel niet goed", vertelt Bosz in gesprek met ESPN-verslaggever Sinclair Bischop. "Het drukzetten deden we niet goed en ik vond dat we in balbezit niet goed speelden. De veldbezetting was niet goed. Dat moest beter. Direct na rust geef je gas en schiet je er snel twee in. Dan is de wedstrijd gespeeld" Luuk de Jong zette PSV ondanks de matige eerste helft voor rust op voorsprong. De aanvalsleider maakte na de onderbreking ook zijn tweede, terwijl Guus Til tussendoor de 2-0 binnenprikte.

"Ik vind dat we veel meer hadden moeten scoren gezien de kansen die je krijgt", vervolgt de kritische Bosz. "Dat is natuurlijk best wel vaker zo bij ons, dat het rendement omhoog moet. Daar zullen we aan moeten werken." Bischop herinnert Bosz eraan dat zijn ploeg foutloos bovenaan staat en elke wedstrijd ruim wint. "Het kan dus nóg beter?", vraagt de verslaggever zich af. "Nee, het móét nog beter", antwoordt Bosz. "We gaan erop trainen, zodat we meer gaan scoren."

Jordan Teze (twee assists) en Til (een goal) lieten zich woensdagavond zien in het Philips Stadion. Bischop stelt de vraag of spelers die normaliter niet verzekerd zijn van een basisplaats, zoals Teze en Til, het hem moeilijk maken keuzes te maken. "Dat vinden we in ieder geval wel fijn, ja", zegt Bosz daar glimlachend over. "Dat ze laten zien graag te willen spelen. En we hebben natuurlijk veel goede spelers. Als je ziet wat er vandaag in het veld komt vanaf de bank, dat is puur kwaliteit." Bosz gunde Johan Bakayoko, Malik Tillman, Ricardo Pepi, Yorbe Vertessen en Shurandy Sambo een invalbeurt.