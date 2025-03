Borussia Dortmund wint in Frankrijk en speelt kwartfinale Champions League tegen FC Barcelona

Borussia Dortmund heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. De ploeg van trainer Niko Kovac won met 1-2 bij Lille OSC, wat na het 1-1 gelijkspel van vorige week in Duitsland voldoende was voor een plek bij de eerste acht. Dortmund neemt het in de kwartfinale op tegen FC Barcelona.

Lille begon een stuk scherper aan de wedstrijd dan Dortmund en wist zichzelf na nog geen vijf minuten te belonen. Marcel Sabitzer verloor een duel op het middenveld, waardoor de opkomende linksback Ismaily zo door kon lopen naar de zestien. Zijn lage voorzet werd binnengelopen door Jonathan David, die het geluk had dat Dortmund-goalie Gregor Kobel de bal door zijn armen en benen liet glippen: 1-0.

In de vermakelijke eerste helft lag het tempo hoog en mocht het een klein wonder heten dat het na zo'n twintig minuten spelen niet gelijk werd. Julian Brandt kopte richting de verre hoek en dwong Lille-goalie Lucas Chevalier tot een knappe redding. In de scrimmage die daarop volgde wist ook Serhou Guirassy Chevalier niet te passeren.

Beide ploegen zouden voor rust nog één grote mogelijkheid krijgen op de voorsprong. Aan de ene kant kopte Benjamin André een voorzet van Hákon Haraldsson nipt naast. Op slag van rust kwam Dortmund weer dicht bij een treffer, toen Waldemar Antons voorzet bij de tweede paal werd overgekopt door Pascal Gross.

In de tweede helft zat het Dortmund een stuk meer mee. Een overtreding van Thomas Meunier op Guirassy gold als laatste redmiddel, maar Dortmund kreeg een strafschop. Emre Can benutte het buitenkansje: 1-1.

Maximilian Beier kon zijn ogen niet geloven toen hij na een uur spelen in totale vrijheid naast kopte. Vlak daarna was het alsnog raak voor Beier, die de bal na een combinatie meekreeg van Guirassy en met rechts de bovenhoek vond: 1-2.

Ajax-huurling Chuba Akpom viel daarop in bij Lille, waar David tien minuten voor tijd voor de gelijkmaker had moeten zorgen na prima voorbereidend werk van Haraldsson. De Canadese spits schoot echter recht in de handen van Kobel. Mede doordat ook Akpom een goede kans liet liggen door te zacht in te koppen, hield Dortmund stand: 1-2.