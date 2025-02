Borussia Dortmund meldt zich in slot van transferwindow plots bij Ajax

Borussia Dortmund heeft zich bij Ajax gemeld om een transfer van Diant Ramaj te onderhandelen, zo meldt Florian Plettenberg zondag namens Sky Sport. De Duitse goalie is in Amsterdam op een zijspoor beland.

Onder Maurice Steijn en diens interim-opvolger John van 't Schip was de 23-jarige sluitpost een zekerheidje tussen de palen van de Johan Cruijff ArenA. Dit jaar zijn de rollen compleet anders verdeeld.

Francesco Farioli opteerde namelijk aan het begin van het seizoen voor de inmiddels 41-jarige Remko Pasveer als zijn eerste doelman. Voor Ramaj was dus slechts een reserverol weggelegd.

Dortmund biedt de jonge doelman, voor wie Ajax minstens vijf miljoen euro betaalde, nu mogelijk een uitweg. Volgens Plettenberg willen die Borussen hem definitief overnemen en dan onmiddellijk uitlenen.

"Dit is allemaal voorbereid mocht Gregor Kobel in de zomer vertrekken", hangt hij er wel een voorwaarde aan vast. "De deal is heel gecompliceerd om in de komende 48 uur af te ronden, maar gesprekken zijn gaande", besluit de journalist.

Mogelijk heeft Sven Mislintat een belangrijke rol te spelen bij de interesse van Dortmund in Ramaj. De Duitser, die als selectieplanner werkzaam is bij Dortmund, haalde Ramaj ook al naar Ajax toe.

Mislintat heeft een bijzonder hoge pet op van Ramaj, die zich momenteel voorbereidt op de tweede Klassieker van dit seizoen. Het topduel is - zeker na het late gelijkspel van PSV - een hele belangrijke voor de titelstrijd.