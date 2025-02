Borussia Dortmund bezorgt Nederland op coëfficiëntenvlak een gigantische opsteker

Borussia Dortmund heeft dinsdagavond waanzinnig goede zakengedaan in de Champions League. De ploeg van Niko Kovac was op bezoek bij Sporting Portugal ontzettend effectief en won dankzij doelpunten van Serhou Guirassy, Pascal Gross en Karim Adeyemi met liefst 0-3. Dortmund begint daardoor over een week met een geweldige uitgangspositie aan de return in Duitsland. Voor Nederland is de grote nederlaag van de Portugese topploeg op coëfficiëntenvlak uiteraard gunstig.

Na een kwartier spelen kwam Sporting bijna op voorsprong. Maxi Araújo kon oversteken door de as van het veld en legde van een meter of achttien aan. Het schot van de middenvelder spatte uiteen op de lat.

Kansen waren voor rust schaars. De beste voor rust was in de 38ste minuut voor Jamie Gittens, die zijn gevaarlijke afstandsschot rakelings naast zag gaan.

Waar Sporting voor rust de iets betere ploeg was, kantelde de wedstrijd na rust. Tien minuten na rust zag Dortmund-aanvaller Karim Adeyemi een gevaarlijke poging van dichtbij gekeerd worden door doelman Rui Silva.

Vijf minuten later was het alsnog raak voor BVB, toen een prachtige voorzet van Julian Brandt perfect tegendraads ingekopt werd door Guirassy: 0-1.

Korte tijd later, het was toen de 68ste minuut, werd het 0-2. Opnieuw ging daar een voorzet vanaf de rechterflank aan vooraf. De assist van Guirassy werd bij de tweede paal binnengelopen door Gross: 0-2.

Dortmund leek vastberaden om het tweeluik al in Lissabon in het slot te gooien. Acht minuten voor tijd viel uit een counter de derde Duitse treffer. Adeyemi combineerde met Brandt en kon de voorzet van laatstgenoemde van dichtbij simpel intikken: 0-3.