‘Booth-show’ bij FC Utrecht - FC Volendam: Taylor maakt er 3, Zach 1

FC Utrecht heeft zondag een zeer welkome overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van Ron Jans won met 4-2 van nummer voorlaatst FC Volendam en stijgt zo van de veertiende naar de elfde plaats op de ranglijst. Saillaint detail was dat zowel Taylor Booth als zijn broertje Zach scoorde: eerstgenoemde namens Utrecht, laatstgenoemde voor de bezoekers uit Volendam. Taylor maakte zelfs een hattrick.

Het is en blijft een moeizaam seizoen voor Utrecht. Onder trainer Michael Silberbauer wilde het niet vlotten, en ook Jans krijgt het maar moeilijk op de rit. De ervaren oefenmeester gidste de club weliswaar uit de degradatiezone, maar het blijft kwakkelen qua resultaten. Zo werd er dit kalenderjaar nog niet gewonnen.

Voor Volendam geldt echter hetzelfde. Het rommelt zowel sportief als bestuurlijk, en ook in het vissersdorp kwam een nieuwe hoofdtrainer in de persoon van Regilio Simons. Voorafgaand aan het duel stond Volendam in punten gelijk met hekkensluiter Vitesse, waardoor het Andere Oranje misschien nog wel meer behoefte had aan drie punten. Wat dat betreft ging Volendam goed van start.

Na een dikke acht minuten begon Bilal Ould-Chikh aan een actie, die hem uiteindelijk een hoekschop opleverde. De vleugelaanvaller ging zelf achter de bal staan en slingerde die in de richting van Zach Booth, die niet goed aannam, maar toch kon binnenwerken: 0-1. Het was het eerste doelpunt van de Amerikaan voor Volendam, en eentje waarmee hij zijn broer op achterstand zette. Die had iets na het halfuur het perfecte antwoord.

Taylor Booth 2?? - 1?? Zach Booth FC Utrecht 3?? - 2?? FC Volendam Schitterende treffer achter het standbeen! ?#utrvol — ESPN NL (@ESPNnl) February 4, 2024

Een aanval over links belandde via Sam Lammers bij Taylor Booth, die uit de draai schoot en daarmee Volendam-goalie Mio Backhaus verraste: 1-1. Ook voor Taylor was het zijn eerste dit seizoen, en daar zou later die middag nog eentje bij komen. Maar eerst was het de beurt aan Nick Viergever: de Utrecht-captain kopte op slag van rust raak uit de nasleep van een corner. Lang konden de Domstedelingen echter niet van de voorsprong genieten.

Weer was het een doelpunt uit een hoekschop: invaller Joshua Flint werkte na 54 minuten de 2-2 tegen de touwen. Ditmaal wist Utrecht echter sneller de rug te rechten. Daarvoor mocht wederom Booth bedankt worden: de middenvelder was met een fraai hakje het eindstation van een lage voorzet van Jens Toornstra.

Voordat Taylor met een publiekswissel naar de kant werd gehaald, maakte hij er nog eentje bij. Hij kon vrij doorlopen na een steekbal van Toornstra en verschalkte Backhaus voor de derde maal die middag: 4-2. Zach was op dat moment net gewisseld en zag de situatie met gemengde gevoelens aan. Utrecht klimt zo naar de elfde plek, terwijl Volendam zeventiende blijft. Het verschil met hekkensluiter Vitesse bedraagt nog altijd slechts een doelpuntenmarge van drie.

