Slot voert noodgedwongen wijzigingen door bij Feyenoord voor duel met Utrecht

Zondag, 23 april 2023 om 15:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:39

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor het Eredivisie-duel met FC Utrecht. Gernot Trauner en Quilindschy Hartman (schorsing) ontbreken in de Rotterdamse selectie, terwijl de in vorm verkerende Igor Paixão als rechtsbuiten de voorkeur krijgt boven Alireza Jahanbakhsh. De wedstrijd begint om 16.45 uur en is te zien op ESPN 3.

Bijlow begint bij Feyenoord onder de lat. Door de afwezigheid van Trauner verhuist Lutsharel Geertruida naar het centrum van de Rotterdammers. Hij vormt een centraal duo met Dávid Hancko, terwijl Marcus Pedersen en Marcos López als backs fungeren. Op het middenveld is er voor Slot geen reden tot wijzigen, Mats Wieffer Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski krijgen opnieuw het vertrouwen. In de voorhoede kiest de trainer van Feyenoord voor Igor Paixao, Santiago Giménez en Oussama Idrissi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord kreeg donderdag een grote klap te verwerken na de uitschakeling in de Europa League tegen AS Roma (4-1). In de Eredivisie lijkt er echter niets mis te kunnen gaan. Zeker in de wetenschap dat achtervolgers Ajax, PSV óf beide ploegen punten morsen na hun onderlinge ontmoeting. Feyenoord moet het tegen Utrecht wel stellen zonder Hartman, die vorige week bij SC Cambuur (0-3) tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aanliep en dus geschorst is. Feyenoord wist in zijn laatste tien competitieduels met Utrecht liefst achtmaal te zegenvieren; tweemaal werd het gelijk. Bovendien wonnen de Rotterdammers hun laatste 9 Eredivisie-duels en is het ongeslagen in zijn laatste 22 wedstrijden.

Bij Utrecht kan trainer Michael Silberbauer weer een beroep doen op de van blessures herstelden Bart Ramselaar, Taylor Booth en Vasilis Barkas. Na een reeks van vijf wedstrijden zonder zege hebben de Domstedelingen de weg omhoog weer gevonden. Zowel FC Groningen (1-2) als FC Twente (1-0) werd aan de kant gezet, waardoor de Domstedelingen de play-offs om een Conference League-ticket bijna niet meer kan ontgaan. Utrecht scoorde dit keer al dertig doelpunten in uitwedstrijden: een evenaring van het clubrecord uit het seizoen 2018/19. Anastasios Douvikas maakte dit seizoen negen goals in uitwedstrijden. Alleen Michael Mols (13), Erik Willaarts (10) en Leo van Veen (10) deden dat in eerdere seizoenen beter.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, López; Wieffer, Kökçü, Szymanski; Paixao, Giménez, Idrissi

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Klaiber, Viergever, Van der Hoorn, Van der Maarel; Brouwers, Van der Streek, Jensen, Toornstra; Boussaid, Douvikas,