Bondscoach komt op voor Ajacied na ‘volkomen onredelijke’ kritiek Perez

Maandag, 16 oktober 2023 om 20:10 • Wessel Antes

Vanuit Denemarken wordt vol onbegrip gereageerd op de kritiek die Kenneth Perez onlangs uitte op landgenoot Anton Gaaei. De analist van ESPN sprak na de verloren Klassieker van Ajax tegen Feyenoord (0-4) onder meer uit dat Gaaei ‘niet weet wat hem overkomt’. Analist David Nielsen en bondscoach Kasper Hjulmand springen in de bres voor de twintigjarige rechtsback.

Perez vond Gaaei de grote dissonant bij Ajax tijdens de vernederende Klassieker eind september, zo liet hij weten na het gestaakte eerste deel. “Je moet het zo zien: die jongen komt van Viborg, een kleine, kleine, club uit Denemarken. Die jongen weet niet wat hem overkomt. Hij heeft helemaal nooit gehoord hoe het hier is en wat de bedoeling is om hier te voetballen. Al die nieuwe dingen, nieuwe indrukken... Het gaat hem way, way, way boven zijn pet.”

De Deense analist zei verder dat Gaaei ‘echt niet meer kon’. In zijn geboorteland vindt men Perez te kritisch. “Het is volkomen onredelijk dat Perez een jonge, twintigjarige speler verplettert. Daarom wil ik reageren”, begon analist David Nielsen van TV2 zijn betoog in Ekstra Bladet.

“Als televisiepersoonlijkheden hebben we relatief veel macht, maar ook verantwoordelijkheid. Als het persoonlijk wordt, begeef je je op glad ijs. Ik hoorde Perez zeggen dat Gaaei een flopaankoop is en nooit goed genoeg zal zijn voor Ajax. Dat gaat veel en veel te ver naar mijn smaak."

Ook bondscoach Hjulmand neemt het op voor Gaaei. “Het is niet direct aan Kenneth gericht, maar het zegt veel over de manier waarop we met elkaar omgaan. Zo persoonlijk en neerbuigend, dat is onnodig. Het moet professioneler”, aldus de 51-jarige oefenmeester in gesprek met bold.dk.

Ajax betaalde deze zomer liefst 4,5 miljoen aan Viborg FF voor de diensten van Gaaei, die zelf in de Deense media overigens ook reageerde op de kritiek van Perez. “Ik ben het zat om dat te horen. Ajax heeft al mijn statistieken en prestaties gevolgd bij Viborg en ik heb een aantal goede gesprekken gehad met Sven Mislintat, die er niet meer is. Maar er ligt een goed plan en het is niet zomaar dat ik in twee grote wedstrijden aan de aftrap heb gestaan. Ze geloven in mij.”

Gaaei, die in de Johan Cruijff Arena tot medio 2028 vastligt, speelde tot dusver 238 minuten voor Ajax. Dat deed hij in vijf verschillende wedstrijden, waarin hij nog geen bijdrage leverde aan doelpunten van de Amsterdammers. Gaaei moet bij Ajax concurreren met Devyne Rensch, die in de afgelopen twee wedstrijden tegen AEK Athene (1-1) en AZ (1-2 nederlaag) mocht starten.