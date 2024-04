Bondscoach België hakt definitief knoop door over EK-deelname Thibaut Courtois

Thibaut Courtois zal definitief geen deel uitmaken van de EK-selectie van België. Dat heeft bondscoach Domenico Tedesco bekendgemaakt tegenover Duitse media. De relatie tussen de twee is al langere tijd belabberd en dat is vermoedelijk de voornaamste reden van het thuislaten van Courtois. “Ik wil geen pingpong spelen”, zo luidt de conclusie van de bondscoach.

“We concentreren ons op spelers die in goede vorm zijn”, aldus Tedesco. Courtois kampt al het gehele seizoen met een zware knieblessure en speelde zijn laatste wedstrijd voor zijn club Real Madrid op 4 juni 2023.

“Over dit onderwerp is verder alles al gezegd. Ik wil geen pingpong spelen”, verklaarde de bondscoach van de Rode Duivels, doelend op het voortdurende conflict tussen hem en de 31-jarige doelman.

De relatie tussen Courtois en Tedesco kreeg vorig jaar juni al een flinke knel. In een duel tegen Oostenrijk kreeg niet Courtois, maar Romelu Lukaku de aanvoerdersband van Tedesco. Courtois verliet vervolgens de selectie, waarna Tedesco beweerde dat dit met de aanvoerderssituatie te maken had. Courtois reageerde daarop boos en teleurgesteld en beweerde dat hij te kampen had met een knieblessure.

De problemen tussen de bondscoach en de doelman leken daarna alleen maar groter te worden. De linkspoot gaf op X een like op een tweet van Axel Witsel, die eveneens buiten de Belgische selectie werd gelaten. Vervolgens deed hij daar nog een schepje bovenop.

“Ik heb alles, maar dan ook alles, geprobeerd”, luidde het statement van Tedesco over de situatie met zijn doelman. “De laatste informatie die ik heb is dat hij zich niet comfortabel voelde om het EK te spelen.” Courtois reageerde onder de video met de drie leugenaar-emoji’s, waarmee hij suggereert dat hij van gedachte was veranderd.

Courtois maakte namelijk afgelopen december al duidelijk dat hij niet beschikbaar zou zijn voor het EK komende zomer in Duitsland, omdat hij naar eigen zeggen niet fit genoeg zou zijn. Carlo Ancelotti gaf vorige week aan zijn doelman komend weekend weer beschikbaar te hebben, waarmee een terugkeer onder de lat bij De Koninklijke niet uitgesloten is.

