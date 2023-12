Blind legt uit waarom Ajax-fans geen vuurwerk hoeven te verwachten in januari

Ajax-supporters hoeven in januari niet veel vuurwerk te verwachten op transfergebied, zo vertelt Danny Blind op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) woensdagmiddag. Reden is dat een aantal zomeraankopen van de Amsterdammers dit seizoen al voor twee clubs uitkwam.

De 62-jarige Blind, die sinds woensdag als technische commissaris weer in dienst is bij Ajax, legt op de vergadering uit dat de club aankopen niet zomaar weer van de hand kan doen. “We moeten vooral vooruitkijken”, wordt Blind geciteerd door Ajax Showtime.

“Het is duidelijk dat spelers die dit seizoen al voor twee clubs (Ajax en de club van wie ze gekocht zijn, red.) zijn uitgekomen, niet nog voor een derde club mogen uitkomen”, laat de technische man optekenen. “Dat maakt het niet zo makkelijk om heel veel mutaties te laten plaatsvinden in de winterwindow.”

Hoewel er dus geen grote veranderingen kunnen plaatsvinden, heeft Ajax wel al gekeken naar ‘de pijnpunten op voetbalgebied’. “Dat maakt het niet makkelijk om daar eventjes in de winter op te anticiperen. We moeten dingen doen die logisch zijn en waar we echt beter van worden. Straks met Alex Kroes en Marijn Beuker gaan we dat grondig bekijken”, aldus Blind.

Michael van Praag, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, werd gevraagd naar de financiële situatie van de club. “Bij Ajax is het al jaren zo dat er eerst een speler moet worden verkocht voordat je kunt aankopen. Ik denk dat dat nog steeds geldt. Van de directie zullen we te zijner tijd horen wat de consequenties zijn. Daarvoor moet eerst in kaart worden gebracht wie er wel weg kan en wie niet.”

Nieuwe trainer

Van Praag onthulde ook dat Ajax al gesprekken voert over wie er volgend seizoen voor de groep moet staan in de Johan Cruijff ArenA. John van ’t Schip, die nu de scepter zwaait, zal zich na dit seizoen gaan bemoeien met het technische beleid. Daardoor komt er een plekje vrij op de bank. "Het zou raar zijn als we pas in maart of april naar een nieuwe trainer gaan zoeken", aldus Van Praag.

"Die gesprekken vinden nu al plaats. De huidige directie kan nu iemand aanstellen of niemand aanstellen, als je begrijpt wat ik bedoel.” De RvC overlegt tijdens de zoektocht naar een nieuwe trainer sporadisch met Kroes. "Het gebeurt, maar wel heel erg mondjesmaat en discreet. Het is duidelijk dat we niet wachten tot maart, april of mei. Je moet ook gewoon weten wie er wel en niet beschikbaar is."

