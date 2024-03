Blije Ihattaren laat zich ondanks geruchten zien met Nederlandse rapper

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Mohamed Ihattaren, die van zich laat horen op Instagram na de geruchten dat zijn contract bij Slavia Praag wordt ontbonden.

De 22-jarige linkspoot tekende afgelopen december een contract tot het einde van dit kalenderjaar met de optie op nog drie jaar bij Slavia Praag, maar de samenwerking wordt dus volgens het Tsjechische iSport.cz. vroegtijdig beëindigd.

Het Instagram-account Reality FBI heeft foto’s in handen waar Ihattaren ogenschijnlijk lachgas gebruikt. De middenvelder zou momenteel in Nederland zitten en zijn activiteit op Instagram lijkt dit te bevestigen. Op zijn Stories is te zien dat hij het naar zijn zin heeft met rapper Emms, van de hiphopformatie Broederliefde.

Het is sterk de vraag of Ihattaren na zijn mislukte dienstverband bij Slavia Praag nog een kans in de voetballerij zal krijgen. Volgens Reality FBI ‘lijkt de zaakwaarnemer van de middenvelder niet langer met hem te werken’.

