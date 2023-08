Blessure Bijlow heeft gevolgen: Ivanusec mogelijk niet naar Feyenoord

Zondag, 20 augustus 2023 om 18:27 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:16

De komst van Luka Ivanusec naar Feyenoord is nog hoogst onzeker. Doelman Justin Bijlow heeft een breuk in zijn pols opgelopen, waardoor trainer Arne Slot erover nadenkt om een nieuwe doelman aan te trekken. Omdat de regerend landskampioen volgens Slot 'niet drie keer acht miljoen of drie keer tien miljoen kan uitgeven', is de komst van Ivanusec onzeker. "We zijn geen club die onbeperkt geld kan uitgeven", liet Slot weten.

Ivanusec wordt al tijden in verband gebracht met een transfer naar Feyenoord en het leek op een gegeven moment een kwestie van tijd voordat de transfer officieel rond zou komen. De Rotterdammers hebben echter nog geen volledig akkoord bereikt met Dinamo Zagreb, waar Ivanusec onder contract staat. "Dat is een van de spelers waar we interesse in hebben, maar wij zijn ook een club die het geld maar één keer kan uitgeven. We hebben nu te maken met een blessure van onze keeper die vrij lang gaat duren, dus wij zullen heel kritisch moeten kijken", was Slot duidelijk.

"We vinden niet alleen dat we een linksbuiten nodig hebben, maar ook dat we nog wel wat meer nodig hebben. Hoe we dat geld gaan inzetten moeten we bekijken. We kunnen niet drie keer acht miljoen of drie keer tien uitgeven. Daarom kunnen dingen soms per dag verschillen in een transferwindow.'' Fans van zowel Ajax als Feyenoord hoopten na de uitschakeling van Dinamo zaterdagavond in de Champions League op de komst van respectievelijk Josip Sutalo en Ivanusec. Sutalo is inmiddels officieel Ajacied, maar van een transfer van Ivanusec naar Feyenoord is voorlopig geen sprake. "Het is wel een speler waarmee we in gesprek zijn, maar het is niet zo dat er al handtekeningen lagen en dat hij vandaag bij ons zou zijn als ze uitgeschakeld waren. Dat is niet iets wat bij mij bekend is.''

Nieuwe doelman noodzakelijk

Valentijn Driessen van De Telegraaf vroeg Slot op de persconferentie of Andries Noppert van sc Heerenveen komt nu Bijlow geblesseerd is. "Als een speler überhaupt niet van ons is, dan ga ik niet op namen in", reageerde Slot. "Als wij een keeper gaan halen, moeten wij nadenken: wordt dat een tweede keeper die achter Timon gaat zitten, of wordt dat een eerste keeper die ervoor gaat zitten? Wat kost dat dan weer en welke invloed heeft dat op de andere posities die we willen versterken? Dit zijn interessante weken voor een technisch directeur, maar wij moeten in ieder geval een keeper aantrekken. Of dat gaat lukken, is de vraag.''