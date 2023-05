Bizarre stalkingzaak: model (21) maakt drietal Chelsea-spelers het leven zuur

Donderdag, 25 mei 2023 om 12:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:42

Mason Mount, Ben Chilwell en Billy Gilmour zijn het slachtoffer geworden van bizarre stalking van de 'Devil Baby'. Orla Sloan, zoals het 21-jarige model daadwerkelijk heet, bombardeerde de Chelsea-spelers met telefoontjes, sms'jes, WhatsApp-berichten en Instagram-berichten nadat ze met Mount was wezen stappen en de middenvelder hun romance had beëindigd, schrijft de Evening Standard.

Het verhaal kent vele uitersten. Zo gebruikte Sloan verschillende telefoonnummers en social media-accounts om de spelers te blijven achtervolgen. Wat volgde was onder meer een valse bewering dat ze zwanger was geworden van Gilmour, terwijl de twee nooit seks hadden met elkaar. "Pas op voor de duivelse baby, ik kan in een seconde veranderen", stuurde ze het drietal. Woensdag in de rechtbank mocht ze zich verantwoorden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gilmour vertelde in de rechtbank onder meer dat de stalking ernstige invloed had op zijn prestaties op het veld. Ook kwam de middenvelder van Brighton & Hove Albion vaak moeilijk in slaap en maakte hij zich zorgen over de schade die zij aanrichtte bij vrienden en familie. Sloan gaf toe Mount te hebben gestalkt van juni tot oktober 2022, Chilwell eind oktober 2022 lastig te hebben gevallen en Gilmour te hebben bestookt tussen 10 september en 28 oktober 2022.

Aanklager Jason Seetal vertelde de rechtbank dat Sloan de spelers, die ten tijde van de stalking allemaal voor Chelsea speelden, ontmoette op een huisfeest dat in november 2020 door Chilwell werd georganiseerd. "Daarna deelde Mount het bed met de vrouw", schrijft de Evening Standard vanuit de rechtszaal. De twee hadden ongeveer zes maanden contact, waarna de middenvelder besloot de relatie te beëindigen.

Seetal beweert dat Mount vervolgens te maken kreeg met een 'bombardement aan berichten'. De dame negeerde het verzoek om hem met rust te laten en maakte 21 (!) telefoonnummers aan om hem te blijven achtervolgen. "Ik koop geen eten meer, dus ik kan meer telefoonnummers kopen", was een van de berichten die ze stuurde. De vrouw onthulde vervolgens haar alter ego door te stellen dat ze een personage was onder de naam 'Devil Baby'.

"Jij en Ben (Chilwell, red.) zullen vernietigd worden. Pas op voor duivelse baby Mason, ik kan in een seconde veranderen." De rechtbank vernam dat Sloan een Instagram-account had aangemaakt onder de naam devilbaby_10, Mount een 'crimineel' noemde, collages van de speler met andere vrouwen postte en probeerde contact te krijgen met zijn collega's, vrienden en familie om zijn imago te beschadigen. Het model riskeert een gevangenisstraf.

Reactie Mount

Mount vreesde serieus voor de vrouw. In een verklaring liet hij weten: "Ze weet ongeveer waar ik woon en waar ik train. Ik ben bang dat ze, als ze geen contact met me kan opnemen, op een dag opduikt op het trainingscentrum." Ook bij Gilmour was de impact enorm. "Ik kon niet slapen en moest af en toe slaaptabletten slikken", aldus de Schots international. "Het had een domino-effect op mijn prestaties. Ik was extreem gestresst en kreeg paniekaanvallen."