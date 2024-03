Goednieuwsshow voor Ten Hag: niet 1, 2, 3 maar 4 man terug voor FA Cup-kraker

Erik ten Hag heeft weer wat te kiezen voor de FA Cup-kwartfinale tegen Liverpool van zondag. De Manchester United-manager bevestigde vrijdag op de persconferentie dat Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire en Rasmus Højlund waarschijnlijk fit genoeg zijn om mee te kunnen doen. Daarnaast weet The Athletic dat ook Mason Mount staat voor een rentree in de wedstrijdselectie.

The Red Devils worden al het hele seizoen geplaagd door blessures en dat is de laatste weken niet minder. Ten Hag raakte Luke Shaw tot mogelijk eind dit seizoen kwijt, terwijl Tyrell Malacia, Lisandro Martínez, Anthony Martial en Mount al langere tijd in de lappenmand zaten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Daarnaast verloor United ook man in vorm Højlund voor enkele weken. Na zijn doelpuntendroogte van begin dit seizoen scoorde de Deen liefst zevenmaal in zijn laatste zes competitieduels.

Wat verklaart waarom Ten Hag in zijn nopjes is met zijn rentree. Naast Højlund keren ook Maguire en Wan-Bissaka terug in de wedstrijdselectie.

Maguire kwam net als Højlund voor het laatst in actie tegen Fulham eind februari (1-2 verlies). Wan-Bissaka reserveerde ruim een maand eerder al een plaats in de ziekenboeg.

Maar Mount spant de kroon wat afwezigheidsduur betreft. De Engels international raakte eind november geblesseerd aan zijn kuit, wat hem tegen de verwachting in ruim vier maanden aan de kant hield. The Athletic weet dat Mount tot de selectie voor het duel met Liverpool behoort. Ten Hag wilde dat op de persconferentie nog niet bevestigen.

Klopp heeft Gravenberch terug

Ook Jürgen Klopp ontving een blijde mededeling van zijn medici – één met een Nederlands tintje, welteverstaan. Ryan Gravenberch is namelijk fit genoeg om te spelen, nadat hij in de EFL Cup-finale (0-1 winst) plompweg uit de wedstrijd werd geschopt door Moisés Caicedo. Liverpool kende donderdag nog een uitstekende generale voor zondag in de Europa League. Na de 1-5 uitzege in Tsjechië roldenSparta Praag in eigen huis met liefst 6-1 op.





Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties