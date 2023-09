Ten Hag schiet in verdediging: ‘Hij verdient deze behandeling niet'

Vrijdag, 15 september 2023 om 17:45 • Bart DHanis • Laatste update: 20:35

Erik ten Hag heeft geen idee wanneer hij weer kan beschikken over Antony, zo heeft de manager van Manchester United gezegd op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Brighton & Hove Albion. De club en de Braziliaanse aanvaller hebben afgesproken dat hij voorlopig niet terugkeert om ‘de beschuldigingen af te handelen.’ Ook kan Ten Hag niet beschikken over Sofyan Amrabat. De wedstrijd van aanstaande zaterdag komt vanwege een blessure voor hem te vroeg. Daarnaast adresseert Ten Hag de situatie van Harry Maguire.

Wel kan de in Haaksbergen geboren oefenmeester beroep doen op Lisandro Martínez. De Argentijnse verdediger moest beide interlands laten schieten, maar is hersteld verklaard voor het treffen tegen Brighton. Ook Victor Lindeløf, die tegen Arsenal (3-1 verlies) het veld geblesseerd moest verlaten, kan aan de aftrap beginnen zaterdagmiddag. Raphaël Varane en Mason Mount moeten het competitieduel laten schieten, maar worden spoedig terug in de selectie verwacht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Antony en Jadon Sancho zullen er dus niet bij zijn. Sancho werd donderdag vanwege disciplinaire redenen’ door Ten Hag uit de selectie gezet en Antony is bezig om de beschuldigingen aan zijn adres ‘af te handelen'. De Braziliaanse buitenspeler wordt door zijn ex-vriendin, Gabriela Cavallin, publiekelijk beschuldigd van huiselijk geweld. Twee andere vrouwen volgden vorige week vrijdag Cavallin op met beschuldigingen van mishandeling aan het adres van de Braziliaan.

Ten Hag heeft geen idee wanneer Antony weer terugkeert bij United. “Ik weet niet wanneer hij terugkomt. Natuurlijk baalt hij van de situatie, maar het gaat verder goed met hem.” Ten slotte heeft het er alle schijn van dat Rasmus Højlund zijn debuut op Old Trafford gaat maken. De Deense spits, die voor tachtig miljoen euro overkwam van Atalanta, is hersteld van een rugblessure en gaat naar alle verwachting zijn eerste minuten maken in het Theatre of Dreams.

Op het persmoment gaat de voormalig oefenmeester van onder mer Ajax en FC Utrecht ook in op de situatie van Maguire. De Engelse verdediger maakte tegen Schotland (3-1 winst) een eigen doelpunt en werd door het Schotse publiek constant uitgelachen. "Hij verdient deze behandeling niet. Hij is een goede speler en laat dat geregeld zien. Het is bizar dat het zo gaat. Hij moet dit voorkomen met nog meer goede duels."