De wedstrijd tussen Nacional en FC Porto is vrijdagavond gestaakt vanwege de dichte mist op het Portugese eiland Madeira. Hoewel in eerste instantie werd besloten om het duel te laten doorgaan, werd de wedstrijd binnen een kwartier twee keer stilgelegd. Na achttien minuten spelen oordeelde scheidsrechter Tiago Martins dat verder spelen onmogelijk was.

Het stadion van Nacional, dat hoog op een heuvel ligt, staat bekend om de onvoorspelbare weersomstandigheden die typisch zijn voor het klimaat van het Portugese eiland Madeira.

Dit is niet de eerste keer dat de mist voor problemen zorgt. In oktober werd de thuiswedstrijd van Nacional tegen Benfica na slechts negen minuten spelen al gestaakt. Die wedstrijd werd later ingehaald en eindigde in een 0-2 overwinning voor Benfica.

Ondanks de dreigende mist besloot de arbitrage de wedstrijd tegen Porto te laten starten. Dat bleek een ongelukkige keuze. Zo bleef Porto-speler Rodrigo Mora na een grove overtreding op de achillespees van een tegenstander gespaard van een rode kaart. Door het slechte zicht beoordeelden zowel de scheidsrechter als de VAR de situatie als geelwaardig.

Na meerdere onderbrekingen concludeerde Martins dat de omstandigheden onhoudbaar waren en staakte hij het duel definitief. Het is nog onduidelijk wanneer de wedstrijd wordt ingehaald.