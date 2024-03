Bizar sprookje Stuttgart: van degradatiekandidaat naar Champions League?

VfB Stuttgart heeft het bizarre seizoen waaraan het bezig is zaterdag een passend vervolg gegeven. Die Schwaben, vorig seizoen als zestiende geëindigd in de Bundesliga, wisten overtuigend af te rekenen met TSG Hoffenheim: 0-3. Serhou Guirassy maakte zijn 22ste competitiedoelpunt van dit seizoen.

Bijzonderheden:

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Hoffenheim, waar Wout Weghorst 67 minuten meedeed, had het vanaf het eerste fluitsignaal knap lastig in eigen huis. Stuttgart was negentig minuten lang heer en meester en het gegeven dat doelman Oliver Baumann bij de thuisploeg de beste speler was, zei alles over het optreden van Hoffenheim.

Na een kwartier spelen eindigde een fraaie aanval van de bezoekers bij Enzo Millot: 0-1. Op slag van rust schoot Guirassy overtuigend de 0-2 op het scorebord. Uit een hoekschop bepaalde Jamie Leweling in minuut 68 de eindstand op 0-3.

Stuttgart staat door de overwinning nog altijd op de derde plek in de Bundesliga, wat aan het einde van het seizoen recht zou geven op Champions League-voetbal. Die Roten hebben een voorsprong van negen punten op nummer vijf Borussia Dortmund, terwijl de gehele top vier een ticket voor het miljardenbal krijgt.

TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart 0-3

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

16' 0-1 Enzo Millot (assist: Deniz Undav)45+1' 0-2 Serhou Guirassy (assist: Deniz Undav)68' 0-3 Jamie Leweling