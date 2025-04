BILD weet naar welke club Ajax-trainer Francesco Farioli kan vertrekken

Volgens BILD staat Francesco Farioli in de belangstelling van Bayer Leverkusen. De regerend kampioen ziet de Italiaan als één van de kandidaten om Xabi Alonso op te volgen.

Bayer Leverkusen is zich aan het voorbereiden op een vertrek van trainer Xabi Alonso. De Spanjaard vertrekt vermoedelijk aan het eind van dit seizoen, waardoor er een opvolger aangesteld moet worden. Erik ten Hag staat, samen met Xavi, hoog op het lijstje, zo wist het doorgaans betrouwbare Kicker woensdag te melden.

Leverkusen wil na een vertrek van Alonso het liefst door met een trainer die ook ‘dominant voetbal wil spelen’. “De opvolger moet de aanvallende stijl, die de afgelopen jaren is ontwikkeld, cultiveren”, zo schrijft Kicker.

Daarom is Xavi de eerste naam die genoemd wordt. De 45-jarige Spanjaard zou perfect in dat profiel passen, door zijn eerdere periodes als speler en trainer bij FC Barcelona. Inmiddels zou er al contact zijn geweest tussen Xavi en Leverkusen. Daarbij hebben de Duitsers ‘geen negatief antwoord ontvangen’. Ook wordt het als groot voordeel gezien dat hij goed Engels spreekt.

Ten Hag heeft op het gebied van taal echter nog een streepje voor op Xavi, aangezien hij Duits spreekt. Daarom geldt de Nederlander als nummer één op de shortlist. Ook hij past in het trainersprofiel, door het dominante voetbal wat hij in zijn tijd bij Ajax liet zien in de Champions League. Ook heeft Ten Hag al enige ervaring in Duitsland, doordat hij eerder voor het tweede team van Bayern München werkte.

BILD komt nu met een ander lijstje met kandidaten naar buiten. Opvallend is dat Ten Hag ontbreekt op de lijst. Xavi wordt door de Duitse krant wel genoemd als één van de kandidaten om zijn landgenoot op te volgen, maar zijn komst wordt niet realistisch geacht. Ajax-trainer Farioli wordt wel gezien als een realistische optie vanwege de afkoopsom van vijf miljoen euro in zijn contract.

Voormalig Bayern München-speler Martín Demichelis, die momenteel hoofdtrainer is van het Mexicaanse Monterrey zou ook op de lijst staan. De Argentijn spreekt Duits en wordt gezien als een sterke leider. “Sandro Wagner, die ook als een goede leider wordt beschouwd en een sterke voorstander bij de club heeft in Rudi Völler, is een outsider”, schrijft BILD over de huidig assistent-bondscoach van het Duitse elftal.

Brighton-coach Fabian Hürzeler wordt volgens de krant al jaren door de scouts van Bayer Leverkusen gevolgd. Ook de Deen Kasper Hjulmand staat op de lijst, hij was bij de Duitsers al kandidaat vóór de benoeming van Alonso.