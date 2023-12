BILD komt met meer details over spectaculaire ruildeal Donyell Malen

Een breuk tussen Donyell Malen en Borussia Dortmund lijkt dichterbij dan ooit. De Nederlander is niet tevreden over zijn huidige rol en moet betrokken worden bij een ruildeal met Jadon Sancho. BILD meldt dat vrijdag al de eerste gesprekken plaatsvinden tussen Dortmund en Manchester United.

Niet eerder was Malen zo dicht bij de uitgang van het Signal Iduna Park als nu. De buitenspeler leeft naar verluidt in onmin met trainer Edin Terzic en zou onlangs al hebben aangestuurd op een vertrek, zo schreef BILD eerder.

Malen werd in de competitiewedstrijd tegen Bayer Leverkusen (1-1) negentig minuten op de bank gehouden en moest tegen VfB Stuttgart genoegen nemen met een korte invalbeurt van twintig minuten. De relatie met trainer Terzic zou dan ook 'bekoeld' zijn.

Christian Falk weet namens BILD te melden dat Dortmund vrijdag voor het eerst om de tafel gaat met United. Inzet: dertig miljoen euro voor Malen óf Sancho. Malen ligt nog tot medio 2026 vast bij Dortmund.

Ook voor Sancho zou een vertrek een mooie oplossing zijn. De Engelsman werd in de zomer van 2021 voor 85 miljoen euro door Manchester overgenomen van Dortmund, maar wist op Old Trafford amper zijn stempel te drukken tot dusver.

Begin september zei Erik ten Hag op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Arsenal (3-1 verlies) dat Sancho niet hard genoeg trainde. De aanvaller meldde zich daarna op social media en betichtte de manager van liegen. Sancho weigert zijn excuses aan te bieden en is sindsdien verbannen uit de selectie van the Mancunians.

Belangrijk detail in de zaak is de overstap van Malen naar makelaarskantoor SEG. Zaakwaarnemer Maikel Stevens moet de Oranje-international komende winter aan een transfer naar de Premier League helpen, zo zijn de geluiden. Stevens was afgelopen zomer al betrokken bij de overgang van Rasmus Højlund van Atalanta naar United en behartigt ook de belangen van Ten Hag.

