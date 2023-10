Bijzondere avond Ronaldo: twee doelpunten en aangevallen door veldbestormer

Maandag, 16 oktober 2023 om 22:37 • Jan Hoeksema • Laatste update: 23:03

Portugal heeft maandagavond zonder enige moeite afgerekend met Bosnië en Herzegovina. Het EK-kwalificatieduel eindigde uiteindelijk in 0-5 voor Portugal. Al in de eerste helft werden er vijf doelpunten gemaakt, waaronder twee van wereldster Cristiano Ronaldo. Er stond al weinig meer op het spel in het duel, daar Portugal zich vrijdag af wist te plaatsen voor het EK van 2024 en de Bosniërs al nagenoeg kansloos waren voor EK-kwalificatie. Een opmerkelijk moment vond vlak voor rust plaats, toen een veldbestormer Ronaldo wist te belagen.

Doordat de formatie van Roberto Martínez zich eerder al plaatste voor het eindtoernooi was er ruimte voor het sparen van Portugese spelers. Desondanks verscheen er een ijzersterk elftal aan de aftrap. Onder meer João Cancelo, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Rafael Leão en Ronaldo stonden in de basis. Bernardo Silva was een van de sterkhouders die op de bank begon.

Ook aan de kant van Bosnië verschenen enkele bekende namen aan de aftrap. Onder meer voormalig Arsenal-verdediger Sead Kolasinac, middenvelder Miralem Pjanic en Edin Dzeko deden vanaf het begin mee.

In de eerste helft kwamen zij er echter amper aan te pas. Al binnen vijf minuten stonden de Portugezen op voorsprong door een benutte strafschop van Ronaldo, nadat een verdediger van Bosnië hands had gemaakt in de eigen zestien: 0-1. Enkele minuten later mocht de aanvaller met een heerlijk stiftje al aantekenen voor zijn tweede van de avond: 0-2.

Portugal haalde de rem er ook niet meer vanaf in de eerste 45 minuten. Vanuit de zestien was het eerst Fernandes die er 0-3 van maakte. De middenvelder van Manchester United was daarna zelf de aangever op de 0-4 van Cancelo, die een prachtige aanval over meerdere schijven af mocht ronden.

Ronaldo was niet alleen met zijn twee doelpunten het middelpunt van de aandacht. in de 39ste minuut besloot een toeschouwer het veld op te rennen richting de sterspeler, die zich bij de rand van het veld bevond. Daar werd hij belaagd door de 'supporter', die al snel werd ingerekend door de aanwezige stewards.

A Pitch Invader tried to hurt Ronaldo ?? pic.twitter.com/hpP3CwxLqG — MÁR~R~Û? ?????????????????? (@Marrus_1) October 16, 2023

Op slag van rust ging Portugal, ondanks het incident, verder waar het gebleven was. Middenvelder Otávio werd op randje buitenspel de diepte ingestuurd, alvorens hij aflegde op João Félix. De aanvaller van FC Barcelona schoot vervolgens knap raak met buitenkantje voet: 0-5.

In het tweede bedrijf namen de Portugezen zichtbaar gas terug. Grote namen als Ronaldo, Leão, Fernandes en Félix werden naar de kant gehaald door bondscoach Martínez. Onder meer Diogo Jota en Rúben Neves vielen in. De wissels richtten echter weinig meer uit, waardoor de 0-5 tussenstand tot eindstand werd gepromoveerd.