Bijlow zet gigantische stap in herstel en plant zijn rentree bij Feyenoord

Justin Bijlow heeft een grote stap gezet in zijn herstel, zo meldt Arne Slot na de absolute recordzege op Ajax (6-0). De keeper van Feyenoord heeft de groepstraining hervat en wordt binnen enkele weken wedstrijdfit verklaard. Dan komt Slot voor de moeilijke keuze tussen Timon Wellenreuther en Bijlow. "We gaan het zien", aldus Slot bij ESPN.

Bijlow liep op 4 februari in de wedstrijd tegen AZ een onderbeenblessure op bij het wegtrappen van een bal. De doelman miste sindsdien dertien officiële wedstrijden van Feyenoord, plus twee interlands met Oranje.

"Justin heeft deze week voor het eerst weer meegetraind", zegt Slot. "Het was een gemankeerde week, zoals ik dat noem, omdat er veel wedstrijden inzitten." Feyenoord speelde midweeks tegen FC Volendam (0-0) en zondag dus tegen Ajax.

Feyenoord gaat komende zondag op bezoek bij Fortuna Sittard, maar daar zal Bijlow nog niet bij zijn. "Hij gaat komende week een hele goede week doormaken en zoals elke andere speler zou hij daarna weer beschikbaar kunnen zijn."

Wellenreuther heeft de afgelopen twee maanden een uitstekende indruk gemaakt als stand-in van Bijlow. Voor Slot wordt het een hels dilemma. "Daar zullen we na de wedstrijd tegen Fortuna weer een keuze in moeten maken, als Justin ook deze week goed doorkomt."

Hans Kraay junior probeert Slot een tipje van de sluier te laten lichten, maar de coach van de Rotterdammers laat zich niet verleiden. "We gaan het zien hoe we daar onze keuzes in gaan maken. Dat heeft geen zin om daar nu al iets over te vinden."

Eerst en vooral wil Slot de kwestie intern bespreken. "Ik maak die keuze niet nu in de media, zeker niet terwijl ik nog niet met de keepers heb gesproken", besluit Slot.

