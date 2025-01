Bij FC Groningen - sc Heerenveen onwel geworden supporter overleden

FC Groningen-supporter Wouter Eiting is zaterdagavond overleden. De Supportersvereniging FC Groningen heeft dat zondag bekendgemaakt op sociale media.

De derby tussen FC Groningen en sc Heerenveen moest zaterdagavond worden uitgesteld wegens een 'medische noodsituatie', zo werd toen al duidelijk. De 43-jarige Eiting werd gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De supportersvereniging FC Groningen schrijft: "Zaterdagavond verlieten ruim 21.000 toeschouwers euforisch het stadion na de overwinning van FC Groningen tegen sc Heerenveen. Maar wat voor iedereen een prachtige avond had moeten worden, eindigde voor een aantal FC-supporters in mineur. Voor hen zal de Derby van het Noorden nooit meer dezelfde zijn."

"Zoals jullie weten begon de wedstrijd vijftien minuten later omdat er een ‘medisch noodgeval’ was, zoals ook door het stadion werd omgeroepen. Deze situatie speelde zich af op de bovenste ring van de Noordtribune, waar een supporter van FC Groningen moest worden gereanimeerd. Helaas heeft deze reanimatie niet mogen baten."

"De overleden supporter is de 43-jarige Wouter Eiting. Wouter was iemand met een echt groen-wit hart. Toen hij nog in Groningen woonde, reisde hij FC Groningen al overal achterna. Tegenwoordig bezocht hij de wedstrijden met zijn vrienden uit Borger."

"Dit weekend hield hij een vader-zoon-weekend. Eerst ging Wouter vrijdagavond met zijn vader kijken bij zaalvoetbal. Zaterdag gingen de twee eerst lekker ergens eten, om vervolgens samen naar FC Groningen te gaan. Maar die avond eindigde dus in een regelrecht drama."

"De Supportersvereniging FC Groningen wenst de familie van Wouter, zijn vrienden en bekenden heel veel sterkte met dit ongelooflijke verlies."

"A farmer till I die."