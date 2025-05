Beukema en Dallinga winnen ten koste van AC Milan eerste hoofdprijs voor Bologna in ruim 50 jaar

Bologna heeft woensdagavond voor de derde keer in de clubgeschiedenis en voor het eerst sinds 1974 de Coppa Italia veroverd. I Rossoblù waren in de finale in Stadio Olimpico met 0-1 te sterk voor AC Milan. Dan Ndoye maakte vlak na rust het enige doelpunt van de wedstrijd.

Milan, met Tijjani Reijnders als één van de twee controleurs in de basis, begon goed in Rome en had al in de derde minuut op voorsprong kunnen komen. Rafael Leão bracht de bal tot bij Alex Jimenez, die bij de tweede paal overschoot. Aan de overkant liet Mike Maignan zich zien door een kopbal van Santiago Castro, die Thijs Dallinga op de bank hield, onschadelijk te maken.

Ook Bologna-goalie Lukasz Skorupski wist zich te onderscheiden door binnen een ogenblik tot tweemaal toe te redden op inzetten van heel dichtbij van eerst Jimenez en daarna ook Luka Jovic, wiens basisplaats ten koste ging van voormalig Feyenoord-spits Santiago Gimenez.

De ploegen waren aan elkaar gewaagd, en het spel speelde zich voornamelijk af op het middenveld. Gek veel gebeurde er niet voor de doelen, al was Bologna furieus toen de arbiter door liet spelen na een vermeende overtreding op Emil Holm op de rand van het strafschopgebied. Holm stond vlak voor rust opnieuw in de schijnwerpers, met een kopbal die in de handen van Maignan terechtkwam.

Acht minuten oud was de tweede helft toen Bologna op voorsprong kwam. Marco Fabbian werd op randje zestien vrijgespeeld en opteerde voor een steekpassje op Riccardo Orsolini. Hij kwam uiteindelijk niet tot een schot, Ndoye wel. De Zwitser hield even in en knalde daarna onhoudbaar raak: 0-1.

Milan-trainer Sérgio Conceição greep in en bracht Gimenez, João Félix en Kyle Walker binnen de lijnen voor de broodnodige aanvallende dreiging. Milan bleef echter zoekende, en wist amper door de muur van Bologna heen te voetballen.

Bologna, waar Sam Beukema de hele wedstrijd het centrum vormde met Jhon Lucumí, hield ook in de blessuretijd de nul en zo wint de zevenvoudig kampioen van Italië voor het eerst in ruim vijftig jaar de nationale beker.