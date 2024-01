‘Betreurenswaardig en triest dat Gerrard zich in deze positie heeft gebracht’

Steven Gerrard is hard op weg om zijn eigen trainerscarrière te ruïneren, zo stelt verslaggever Riath Al-Samarrai in de Daily Mail. De Engelse voetbalgrootheid verkeert in zwaar weer met Al-Ettifaq en lijkt hetzelfde pad te bewandelen als generatiegenoten Wayne Rooney en Frank Lampard, die ook nog niet heel succesvol zijn gebleken als leermeester.

Het is een reeks om weinig hoop uit te putten voor Gerrard. Van de laatste dertien wedstrijden wist Al-Ettifaq er slechts één te winnen. In de laatste negen wedstrijden vond de ploeg slechts drie keer het net.

Het heeft ertoe geleid dat de druk op Gerrard flink is toegenomen. In Engeland wordt gesteld dat de voormalig middenvelder van Liverpool zich geen misstap meer kan veroorloven in zijn nog prille trainersloopbaan.

De ploeg van Gerrard staat achtste in de Saudische competitie en heeft al twee maanden niet gewonnen. En dat met zwaargewichten als Demarai Gray, Moussa Dembélé, Georginio Wijnaldum en Jordan Henderson in de gelederen.

"Ze vallen binnen het Saudische masterplan, maar de resultaten zijn dat niet – en evenmin geldt een gemiddeld bezoekersaantal van 7.800 in een stadion dat voor vier keer zoveel is gebouwd", stelt Al-Samarrai in een pijnlijke analyse.

"Het ontslag van Rooney bij Birmingham en de moeizame trainersloopbaan van Lampard geeft stof tot nadenken over de discrepanties tussen geweldige spelers en geweldige managers. Gerrard beweegt zich veel te snel richting dat rijtje."

"Het is een enigszins verontrustend beeld voor iemand die het Engelse voetbal zoveel geweldige momenten heeft bezorgd. Zijn beslissing om naar Saudi-Arabië te gaan stonk naar een gebrek aan ambitie voor een 43-jarige trainer."

De situatie valt niet te vergelijken met die van spelers als Cristiano Ronaldo, Neymar en Karim Benzema, stelt Al-Samarrai. "Gerrard was een jonge manager op een belangrijk kruispunt in zijn carrière. Het was veel te vroeg om geld te verdienen op een bedenkelijk niveau. Zeker omdat hij veel te bewijzen had na zijn dienstverband bij Aston Villa."

"Als hij faalt en Al-Ettifaq de stekker eruit trekt, krijgt Gerrard vanwege zijn naam andere kansen aangeboden. Maar het is betreurenswaardig en een beetje triest dat een voetbalgrootheid uit deze contreien zichzelf in zo'n zorgelijke positie heeft gebracht."

