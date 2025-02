Antony is toch beschikbaar voor Real Betis zaterdag 1 maart tegen Real Madrid. De Braziliaan kreeg tegen Getafe in de 94ste minuut een rode kaart en zou hierdoor geschorst worden. De kaart is echter geseponeerd, waardoor hij toch kan meedoen tegen De Koninklijke.

In de laatste minuut zette Antony de rechtsachter van Getafe, Juan Iglesias, onder druk. Toen Iglesias de bal terug wilde spelen, maakte Antony een sliding van achteren, maar miste hij de bal. Scheidsrechter Javier Alberola Rojas twijfelde niet en trok meteen de rode kaart.

Nadat Betis in hoger beroep is gegaan is de kaart dus toch geseponeerd. Hiermee is Antony dus gewoon erbij tegen de gedeelde nummer één Real Madrid.

Zaterdag wordt een belangrijk duel voor Real Betis. De club uit Sevilla staat momenteel gedeeld zesde samen met Rayo Vallecano. Deze plek geeft recht op Conference League voorrondes en mogelijk Europa League als de beker naar een hoger geplaatst team gaat.

Antony zelf is tot nu toe goed begonnen aan zijn huurperiode in Spanje. In zes wedstrijden maakte de Braziliaan drie goals en twee assists. Dit zijn al meer doelpunten en assists dan hij in het afgelopen half jaar in Manchester heeft gemaakt.