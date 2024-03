Besiktas ziet zeer late penalty om opvallende reden afgekeurd worden en verliest

Besiktas heeft duur puntenverlies geleden in de strijd om plek drie in de Süper Lig. Trainer Fernando Santos zag zijn ploeg in eigen huis met 1-2 verliezen van Antalyaspor, de nieuwe nummer zeven van de Süper Lig. Besiktas staat vierde op drie punten van het als derde geklasseerde Trabzonspor, dat het zondag opneemt tegen titelkandidaat Fenerbahçe.

Bijzonderheden:

Bünyamin Balci opende de score al in de vijfde minuut, door in de verre hoek af te ronden na een afgemeten steekpass van Ramzi Safuri: 0-1.

Besiktas drong aan, maar wist de gelijkmaker niet te forceren en moest zelfs de 0-2 slikken van Adam Buksa, die zijn strafschop ondanks een handje van Mert Günok wist te benutten.

Besiktas begon stormachtig aan de tweede helft en het duurde slechts zestien seconden na de start van het tweede bedrijf voor de aansluitingstreffer viel. Milot Rashica gaf voor op Ernest Muci, die overtuigend binnenschoot: 1-2.

Vincent Aboubakar kwam dicht bij de gelijkmaker, maar de Kameroener zag zijn inzet voor de doellijn weggehaald worden. In blessuretijd leek Rashica een punt te redden nadat hij een strafschop benutte. Er ging echter een streep door zijn treffer, omdat hij de bal met beide voeten raakte bij het nemen van de strafschop. Zodoende lijdt Besiktas alweer zijn derde nederlaag op rij in de Süper Lig.

