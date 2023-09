Besiktas verslikt zich niet in Sivasspor; Rashica maakt eerste treffer

Zondag, 3 september 2023 om 20:18 • Jonathan van Haaster

Besiktas heeft uitstekende zaken gedaan in de Süper Lig. De ploeg van trainer Senol Günes zegevierde in eigen huis tegen Sivasspor: 2-0. Omar Colley en voormalig Vitesse-aanvaller Milot Rashica zorgden al voor rust voor de eindstand. Dankzij de zege heeft Besiktas nu zeven punten uit drie wedstrijden, waarmee het op gelijke hoogte staat met Galatasaray. Fenerbahçe is tot op heden foutloos, al speelde het slechts twee wedstrijden en staat het dus nog vijfde. Sivasspor zakt naar plek tien.

Bijzonderheden:

Besiktas kwam na 25 minuten spelen op voorsprong. Amir Hadziahmetovic slingerde een hoekschop voor het doel, waar Colley wel raad mee wist. De Gambiaan kopte snoeihard raak achter doelman Ali Vural: 1-0. Sivasspor zag dat de kans op een goed resultaat in Istanbul vlak voor rust ernstig verkleind werd. Jackson Muleka veroverde de bal op het middenveld, stoomde op en gaf mee aan Vincent Aboubakar. De Kameroener, die normaliter zelf de doelpunten maakt, was dit keer goed voor de assist door uitstekend voor te geven op Rashica. De Kosovaar bleef oog-in-oog met Vural kalm en tekende zo voor zijn eerste treffer in dienst van Besiktas. In de tweede helft kwam de voorsprong van Besiktas niet meer in gevaar.

