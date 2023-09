Besiktas krijgt pak slaag en ziet FenerbahÃ§e en Galatasaray weglopen

Besiktas krijgt pak slaag en ziet Fenerbahçe en Galatasaray weglopen

Zondag, 17 september 2023 om 21:00 • Wessel Antes

Besiktas is zondagavond hard onderuit gegaan op bezoek bij Trabzonspor: 3-0. Het elftal van trainer Senol Günes keek bij rust al tegen een 2-0 achterstand aan dankzij doelpunten van Paul Onuachu en Anastasios Bakasetas, waarna Edin Visca de eindstand in het tweede bedrijf bepaalde. Door de nederlaag staat Besiktas reeds vijf punten achter op koploper Fenerbahçe, terwijl Galatasaray drie punten meer heeft verzameld na vier wedstrijden in de Süper Lig.

Bijzonderheden:

De openingstreffer kwam zondag op naam van Paul Onuachu, die door Trabzonspor wordt gehuurd van Southampton. De Nigeriaanse spits wist een goede voorzet van Edin Bardhi achter doelman Mert Günok te knikken: 1-0. De Turkse goalie liet zich vervolgens verrassen door een vrije trap van Bakasetas, die via de paal en zijn lichaam achter de doellijn belandde: 2-0. Het slotakkoord was voor Visca die een razendsnelle counter wist te benutten met een lage schuiver: 3-0.

Trabzonspor - Besiktas 3-0

29’ 1-0 Paul Onuachu (assist: Edin Bardhi)

41’ 2-0 Anastasios Bakasetas

61’ 3-0 Edin Visca (assist: Trezequet)