Bergwijn's Al-Ittihad heeft geen antwoord op scoringsdrift van Mitrovic

Steven Bergwijn is zaterdagavond met Al-Ittihad FC tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. Het duel met mede-grootmacht Al-Hilal eindigde in een 3-1 nederlaag. Bergwijn deed ruim zeventig minuten mee.

Bergwijn had voor de tweede wedstrijd op rij een basisplaats en vormde de voorhoede met Karim Benzema en Moussa Diaby. Voormalig Olympique Lyon-smaakmaker Houssem Aouar was de meest vooruitgeschoven middenvelder.

Aan de kant van Al-Hilal waren er onder meer basisplaatsen voor João Cancelo, Ruben Neves en Aleksandar Mitrovic. Laatstgenoemde was op schot en had met twee doelpunten een belangrijk aandeel in de overwinning.

Het bal werd al na drie minuten geopend. Na een voorzet van Neves kon de Servische spits volledig vrij inkoppen achter de kansloze Predrag Rajkovic: 1-0. De score werd na een kwartier verdubbeld door diezelfde Mitrovic.

Na een overtreding in de vijandelijke zestien was het voor de Serviër een koud kunstje om de 2-0 tegen de touwen te jagen. Mitrovic heeft nu 51 keer gescoord en 9 assists afgeleverd in 50 wedstrijden in dienst van Al-Hilal.

De thuisploeg maakte nog voor rust aan alle onzekerheid een einde. Salem Al Dawsari ontsnapte aan de linkerkant aan de aandacht van zijn directe opponent, waarna hij met een uiterst fraaie stift voor de 3-0 zorgde.

Al-Ittihad probeerde het wel na rust, maar verder dan een aansluitingstreffer van Benzema vijf minuten voor tijd kwam de ploeg niet. De Fransman zou uiteindelijk drie keer scoren, maar slechts één treffer kreeg goedkeuring van de arbitrage: 3-1.

Al-Hilal is na vier speelronden nog altijd foutloos met twaalf punten. Al-Ittihad staat tweede met negen punten uit vier duels. Mitrovic is met acht (!) goals de eenzame topscorer in de Saudi Pro League.