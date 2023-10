Benjamin Sesko schiet Slovenië op de rand van eerste EK-deelname sinds 2000

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 20:10 • Jonathan van Haaster

Slovenië kan zijn eerste EK-deelname sinds 2000 al bijna ruiken. Het Balkanland won zaterdagavond met 3-0 van Finland in Groep H van de EK-kwalificatie. Grote man was RB Leipzig-spits Benjamin Sesko, die de eerste twee treffers voor zijn rekening nam. In blessuretijd zorgde Erik Janza voor de kers op de taart. De derde treffer was bovendien bijzonder welkom, daar het, na de eerdere 2-0 nederlaag in Helsinki, een beter onderling resultaat heeft dan de Finnen. Met nog die wedstrijden te gaan heeft koploper Slovenië bovendien vier punten meer dan het als derde geklasseerde Finland.

Bijzonderheden:

Slovenië, waar Atlético Madrid-ster Jan Oblak het doel verdedigde, zat al binnen een half uur op rozen. Allereerst benutte Sesko een strafschop, die veroorzaakt werd door een overtreding van Leo Vaisanen. Lukás Hrádecký kreeg nog wel een handje tegen de inzet van de Leipzig-aanvaller, maar dat bleek niet voldoende: 1-0.

Na een klein half uur liet Sesko Stadion Stozice in Ljubljana weer juichen. Na balverlies op het middenveld lag het helemaal open bij de Finnen. Andraz Sporar had een diepe pass in huis op Sesko, die versnelde en de verre hoek vond: 2-0. Finland bleek ook na rust niet bij machte om Slovenië pijn te doen. In blessuretijd zorgde Janza voor de derde treffer van de avond, door een rebound uit een hoekschop in de verre hoek te werken: 3-0.

Slovenië komt nog in actie tegen Noord-Ierland (uit), Denemarken (uit) en Kazachstan (thuis). Finland, dat nu vooral lijkt te moeten hopen op misstappen van Denemarken, heeft op papier wel een relatief makkelijk programma met Kazachstan (thuis), Noord-Ierland (thuis) en San Marino (uit).

Denemarken komt later op de zaterdagavond nog in actie tegen Kazachstan.

Sesko is los! ??

Een vrije doortocht moet je de man van Slovenië niet geven ??



Zoals een echte spits betaamt verdwijnt de bal in het netje, 2-0! ??#ZiggoSport #Euro2024 #SVNFIN pic.twitter.com/yosqgip6Yp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 14, 2023

Stand Groep H:

1. Slovenië 7 - 16

2. Denemarken 6 - 13

3. Finland 7 - 12

4. Kazachstan 6 - 12

5. Noord-Ierland 7 - 6

6. San Marino 7 - 0