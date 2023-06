Ben Chilwell wordt vanaf vakantieadres platgebombardeerd door Chelsea-fans

Vrijdag, 2 juni 2023 om 14:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:38

Chelsea-fans vrezen het vertrek van Mason Mount. De middenvelder is op weg naar Manchester United en zou volgens Engelse media al persoonlijk rond zijn met the Mancunians. Fans van Chelsea proberen de deal te dwarsbomen en schakelen daarbij de hulp in van Ben Chilwell, die momenteel met zijn ploeggenoot op vakantie is. "Zeg tegen Mason dat hij moet blijven", is een veelgehoorde comment onder de laatste Instagram-post van Chilwell. Een ander: "Maak hem wakker en druk een pen in zijn hand om een nieuw contract te tekenen bij Chelsea."

Chilwell en Mount zijn momenteel samen op vakantie.