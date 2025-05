Bellingham schrijft prachtige brief richting Real Madrid-legende Modric: 'Weegt zwaarder dan mijn verdriet'

Nu Luka Modric afscheid neemt van Real Madrid, stromen de loftuitingen binnen. Onder meer Jude Bellingham en Vinicius Júnior zijn lovend over de middenvelder (39) die de Spaanse grootmacht in totaal dertien jaar trouw was.

Vinicius post op Instagram een foto waarop hij samen met Modric en een grote glimlach poseert na het veroveren van de Champions League in 2022. ''Wat is het moeilijk om afscheid te nemen, Luka… Jarenlang deelden we de kleedkamer met een legende. Je erfenis in Madrid is ongeëvenaard: 13 seizoenen, 28 prijzen, en allemaal geschreven met elegantie, talent en een nederigheid die mij meer dan duizend woorden heeft geleerd.''

''Bedankt voor elk advies, voor je manier van spelen en ook voor hoe je bent. Jouw voetbal was kunst en je passes hebben mij heel veel geleerd. Ik heb vooral geleerd van je dagelijkse vrijgevigheid. Ik ga je missen'', voegt de Braziliaanse vleugelaanvaller toe aan zijn dankwoord richting Modric.

Bellingham is via Instagram eveneens vol complimenten richting de vertrekkende spelmaker. ''Het enige dat op dit moment zwaarder weegt dan mijn verdriet, is de dankbaarheid die ik voel dat ik de eer heb gehad om jouw teamgenoot te zijn. Zoveel mooie herinneringen op en naast het veld, die ik voor altijd zal koesteren'', zo schrijft de Engelsman op social media.

''Jouw nederigheid, openheid en de tijd die je nam voor iedereen, onder alle omstandigheden, heeft mij echt overdonderd. Je herinnert me voortdurend aan alles wat mooi is aan voetbal'', geeft de dankbare Bellingham mee aan de Kroatische virtuoos.

Ook bij Rodrygo heerst een gevoel van verdriet. ''Papa. Vandaag is een hele verdrietige dag voor mij en alle fans van Real Madrid-fans. Wetende dat je binnenkort niet meer op het veld zult staan met het nummer 10 op je shirt.''

''Het is moeilijk om onder woorden te brengen wat je allemaal voor mij hebt betekend sinds ik voor deze club speel. Ik heb samen met jou op en naast het veld enorm veel geleerd. Jouw klasse, leiderschap en vastberadenheid hebben mijn leven enorm veranderd'', aldus de Braziliaanse aanvaller.