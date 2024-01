Bellingham de speler met de hoogste marktwaarde; één Nederlander in top 25

Jude Bellingham is begin 2024 volgens het onderzoeksbureau CIES de meest waardevolle speler ter wereld. De marktwaarde van de sterspeler van Real Madrid wordt ingeschat op liefst 267,5 miljoen euro. Xavi Simons (RB Leipzig, gehuurd van Paris Saint-Germain) is de enige Nederlander in de top 25.

Het CIES gebruikte de data van zesduizend transfersommen om een rekenmodel te creëren voor marktwaardes. Daarbij zijn onder meer de contractduur, spelerskenmerken en de leeftijd van de voetballers meegenomen.

Bellingham, die in juni 2023 nog vierde op de lijst stond, heeft Erling Braut Haaland nu van de troon gestoten. Real betaalde afgelopen zomer 103 miljoen euro om de Engels international tot medio 2029 vast te leggen.

In zijn eerste half jaar in het shirt van de Koninklijke was Bellingham goed voor liefst 17 goals en 5 assists in 22 officiële duels. Het zorgt ervoor dat zijn marktwaarde wordt ingeschat op 267,5 miljoen euro.

Haaland moet vanaf heden dus voorrang verlenen aan Bellingham. De spits van Manchester City volg op gepaste afstand met een marktwaarde van 251,2 miljoen. Vinícius Júnior, die de top drie completeert, zit daar nipt onder (250,3 miljoen).

In de top vijf zijn verder de aanvallers Rodrygo (Real Madrid) en Bukayo Saka (Arsenal) te vinden. Kylian Mbappé is door zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain pas terug te vinden op de 27ste plaats.

Xavi Simons wordt door het CIES gezien als Nederlander met de hoogste marktwaarde. De creatieveling van Leipzig staat op de 24ste plaats. Cody Gakpo, Jeremie Frimpong en Nathan Aké zijn eveneens terug te vinden in de top honderd.

Vergeleken met de schattingen die afgelopen juni door het CIES werden gepubliceerd, is het aantal spelers met een transferwaarde van meer dan honderd miljoen euro bijna verdubbeld (van 20 naar 39), als gevolg van de sterke stijging van de transfersommen die tijdens de zomerse transferwindow in 2023 werden betaald.

De top tien

1. Jude Bellingham (Real Madrid):2. Erling Braut Haaland (Manchester City):3. Vinícius Júnior (Real Madrid):4. Rodrygo (Real Madrid):5. Bukayo Saka (Arsenal):6. Phil Foden (Manchester City):7. Gavi (Barcelona):8. Julián Álvarez (Manchester City):9. Jamal Musiala (Bayern München):10. Martin Ødegaard (Arsenal):

Nederlanders

24. Xavi Simons (RB Leipzig):35. Cody Gakpo (Liverpool):70. Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen):77. Nathan Aké (Manchester City):