Belgische topclub betwijfelt aanblijven ‘zeer gewaardeerde’ Nederlander

Dinsdag, 2 mei 2023

De kans bestaat dat er op korte termijn geen plek meer is voor Robin Veldman in de technische staf van Anderlecht. De Nederlander fungeert bij Paars-Wit als assistent-trainer, maar wordt mogelijk uit zijn functie ontheven, schrijft Het Nieuwsblad. De gevallen Belgische topclub is bezig met een complete renovatie, waarbij ook de technische staf onder handen wordt genomen.

Met het 2-3 verlies tegen Mechelen anderhalve week geleden eindigde een rampweek én -seizoen voor Anderlecht. De Belgen werden midweeks door AZ uit de Conference League geknikkerd en zijn met een elfde notering uitgesloten van deelname aan de play-offs om Europees voetbal of het kampioenschap. De laatste keer dat Anderlecht zo laat eindigde was in 1937. Het leidde er onder meer toe dat woedende fans de VIP en de perszone bestormden.

Intern wordt gewerkt aan een grondige renovatie van de selectie en de staf, daar de Deense CEO Sports Jesper Fredberg onder meer al een nieuwe keeperstrainer aanstelde en ook de rest van de technische staf op de schop wil gooien. Daarbij is het niet uitgesloten dat Veldman het veld moet ruimen. De Nederlander werd eerder dit seizoen nog aangesteld als interim-trainer nadat Felice Mazzu de zak kreeg. Een definitieve aanstelling zat er destijds niet in voor Veldman.

"Trainer Brian Riemer is tevreden over de inbreng van Veldman, maar er is ook een scenario waarbij Fredberg een staf installeert met mensen waarmee hij in het verleden zelf heeft samengewerkt", aldus bovengenoemd dagblad. Veldman hoeft echter niet te vrezen voor een lang clubloos bestaan, daar zijn werk niet onopgemerkt is gebleven. "Binnen de voetbalwereld is er nochtans veel waardering voor de Nederlander, zo blijkt uit onze informatie: er is interesse uit het buitenland", voegt Het Nieuwsblad toe.

Veldman heeft een enorm groot aandeel in de goede prestaties van de jeugd van Anderlecht in de Challanger Pro League, zorgde voor Europese overwintering in de Conference League en liet voor zover mogelijk de rust even terugkeren in het Lotto Park na het vertrek van Mazzu. Verschillende Europese topclubs zien hem dan ook graag komen, mocht het tot een definitieve breuk komen. Fredberg heeft al wel aangegeven dat Riemer verzekerd is van een langer verblijf. De Deen heeft sinds december 2022 de verantwoordelijkheid bij Paars-Wit.