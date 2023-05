Belgische titelstrijd krijgt spectaculaire ontknoping na knappe zege Genk

Zondag, 28 mei 2023 om 20:27 • Jonathan van Haaster

De titelstrijd in België krijgt een zéér spannend slot. Eerder op de dag liet Royal Antwerp de titel liggen door een 1-0 voorsprong weg te geven tegen Union Sint-Gillis (1-1). Zondagmiddag kon Genk in punten gelijk komen met Union en daarin slaagde het. Een overwinning op Club Brugge was daarvoor nodig en die kwam er ook: 2-3. Antwerp is de koploper met 46 punten. Union staat ook op 46, terwijl Genk er 45 heeft. In de laatste speelronde ontvangt Genk het Antwerp van Mark van Bommel. Union speelt dan thuis tegen Brugge. Als Antwerp op hetzelfde puntenaantal eindigt als Union, heeft Antwerp door het Belgische puntenhalveringssysteem altijd het voordeel.

Bijzonderheden

Genk had veel meer om voor te spelen en dat was terug te zien in de openingsfase. In minuut twaalf kreeg Joseph Paintsil de bal min of meer per toeval voor zijn voeten. De Ghanees had een volley in huis, waar Simon Mignolet geen antwoord op had: 0-1. Brugge kwam naarmate de wedstrijd vorderde beter in de wedstrijd. Het leidde onder meer na goed doorzetten van Bjorn Meijer tot een goede kans voor Mats Rits, die miste. Na rust kwam Brugge wel op gelijke hoogte dankzij Hans Vanaken. Hij kopte raak uit een hoekschop: 1-1. Toch wist Genk het nog om te draaien. Patrik Hrosovský wist tien minuten voor tijd in twee instanties raak te schieten: 1-2. Paintsil besliste het duel vervolgens, door Mignolet andermaal kansloos te laten met een schot: 1-3. Rits maakte er diep in blessuretijd nog 2-3 van, maar de zege kwam niet in gevaar.