Belgische journalist jaloers op hoge transfersom voor Ajax: ‘Voelt niet juist’

In België is verontwaardiging ontstaan over de transfersom voor Arthur Vermeeren. De middenvelder maakt deze winter voor zo'n 22 miljoen euro exclusief bonussen de overstap van Royal Antwerp FC naar Atlético Madrid. Koen Frans, journalist van het Gazet van Antwerpen, trekt de vergelijking met Davy Klaassen.

"Ajax kreeg zes jaar geleden meer miljoenen voor Davy Klaassen dan Antwerp nu voor Arthur Vermeeren. Dat voelt niet juist", doelt Frans op de transfer van Klaassen naar Everton. Ajax verdiende aan die transfer, in de zomer van 2017, zo'n 27 miljoen euro.

Ajax kreeg zes jaar geleden meer miljoenen voor Davy Klaassen dan Antwerp nu voor Arthur Vermeeren. Dat voelt niet juist. — Koen Frans (@koenfrans) January 23, 2024

In de reacties op de tweet van Frans wordt druk gespeculeerd over de 'lage' transfersom van Vermeeren. "Het blijft in het buitenland maar een Belgische speler die net komt kijken", reageert iemand. "Hij heeft weliswaar veel charisma en veel potentieel, maar ik vind het prijskaartje, naar wat de bonussen en doorverkoop zijn, best oké."

"Ajax heeft nog steeds meer naam en faam. En dan kosten je spelers ook meer. Logisch? Nee", reageert een ander. Weer iemand anders vindt het een gevolg van jarenlang financieel wanbeleid. Ook wordt de cashflow-problematiek aangehaald. Antwerp kampt met serieuze financiële problemen.

Dat Vermeeren zou vertrekken bij Antwerp mocht geen verrassing meer heten. De middenvelder uit Lier wordt al langere tijd intensief gevolgd door scouts van Europese topclubs. Antwerp hoopte desondanks dat Vermeeren tot het einde van het seizoen zou blijven, maar daar gaat het naar alle waarschijnlijkheid dus niet van komen.

Fabrizio Romano weet dat er met de transfer een vast bedrag van 22 miljoen euro is gemoeid. Bovendien heeft Antwerp een doorverkooppercentage bedongen in de onderhandelingen met los Colchoneros. Vermeeren ligt nog tot medio 2026 vast in het Bosuilstadion.

