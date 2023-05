Overmars: ‘Als ik hem zie spelen, denk ik: hij kan zo tussen Xavi en Iniesta’

Zaterdag, 6 mei 2023 om 18:30 • Noel Korteweg

Marc Overmars is uiterst lovend over Arthur Vermeeren. De achttienjarige middenvelder van Royal Antwerp veroverde rond de jaarwisseling een basisplaats onder Mark van Bommel en presteert uitstekend. “Als ik hem zie voetballen, denk ik: hij kan zo tussen Xavi en Andrés Iniesta staan”, aldus Overmars in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Vermeeren verruilde de jeugdopleiding van KV Mechelen in de zomer van 2018 voor die van Antwerp. De drievoudig international van België Onder 19 is dit seizoen aan zijn grote doorbraak bezig in de Jupiler Pro League en dat is ook Overmars niet ontgaan. De technisch directeur van de Belgen is lovend over de defensieve middenvelder, die tot dusver goed was voor twee assists in 29 duels.

“Het is altijd gevaarlijk om te vergelijken, maar als ik Arthur zie voetballen, denk ik: hij kan zo tussen Xavi en Iniesta staan”, vertelt Overmars, die laatstgenoemde ‘heeft zien opgroeien bij Barcelona’. “Ik zat naast hem in de kleedkamer. Arthur is net zo intelligent. Hij pikt dingen op en doet er iets mee.” De technische man beloonde Vermeeren in februari voor zijn stormachtige ontwikkeling met een contractverlenging. De Belg ligt nu tot medio 2026 vast in Antwerpen.

“Ik maak me niet zorgen als Arthur de bal krijgt”, vervolgt Overmars zijn lofzang. “Negen van de tien keer doet hij er iets goeds mee. Je zoekt altijd naar veiligheid en vertrouwen in een ploeg. Arthur heeft dat talent.” Antwerp won vorige week de Belgische beker en doet ook nog mee in de strijd om het kampioenschap. De ploeg van Van Bommel staat op de tweede plaats in de Jupiler Pro League, op twee punten achterstand van koploper KRC Genk.