Belgen slaan aan op shot waaruit blijkt hoe Memphis met winteraanwinst omgaat

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Memphis Depay, die ploeggenoot Arthur Vermeeren een handje helpt bij Atlético Madrid.

Memphis heeft een goede sier gemaakt bij onze zuiderburen. Op beelden die een fanaccount van Atlético Madrid heeft gedeeld van de training is te zien hoe de aanvaller ploeggenoot Vermeeren bij de hand neemt. De Belgische middenvelder is pas net gearriveerd in Madrid en is de taal nog niet machtig.

Memphis Depay helping translate the exercises for Arthur Vermeeren in training today.pic.twitter.com/zpfpzbOw3M — Atletico Universe (@atletiuniverse) February 6, 2024

"Gelukkig wordt er ook Nederlands gesproken", kopt Het Nieuwsblad bij de beelden. "Dat het voor Vermeeren nog altijd wennen is aan zijn nieuwe omgeving, bewijzen deze beelden van de training."

Memphis is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Atlético en speelde eerder in Spanje voor FC Barcelona. Vermeeren kwam deze winter voor achttien miljoen euro over van Royal Antwerp FC. Hij kwam tot dusver in drie wedstrijden 45 minuten in actie voor zijn nieuwe club.

