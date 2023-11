België heeft aan vroege treffer van Carrasco genoeg om Servië te verslaan

Woensdag, 15 november 2023 om 22:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:07

België heeft de oefenwedstrijd tegen Servië in winst omgezet. in Leuven won de ploeg van bondscoach Domenico Tedesco met 1-0 dankzij een vroege treffer van Yannick Carrasco. België heeft zich al weten te plaatsen voor het EK 2024, terwijl Servië zeer kansrijk is om zich ook op het toernooi te melden.

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor België. Een dramatische bal van Strahinja Pavlovic werd onderschept door Carrasco, die de bal uiteindelijk in een leeg doel kon schieten: 1-0. Amper een minuut later had het al 2-0 kunnen staan, ware het niet dat doelman Predrag Rajkovic ditmaal wel een antwoord in huis had.

Servië had weinig te vertellen in de openingsfase en creëerde dan ook niet veel voor het doel van Mats Sels, de vervanger van de geblesseerde Thibaut Courtois. Zo dacht Dusan Vlahovic een kans te krijgen, maar tot zijn frustratie was de beslissende pass naar hem niet goed. Openda gebruikte aan de andere kant zijn snelheid om tot een goede mogelijkheid te komen. Rajkovic had een antwoord in huis.

Aan de andere kant kwam ook Servië plots dichtbij. Voormalig Heerenveen-smaakmaker Filip Djuricic loste een schot, dat op de paal terechtkwam. Het duel kwam los en ook België had moeten scoren. Openda ging op de doelman af en schoot, maar de voormalig ster van Vitesse nam net wat te weinig tijd om Rajkovic te omspelen.

PSV'er Johan Bakayoko werd aan het begin van de tweede helft gewisseld en zag vanaf de bank dat de kansen schaarser werden. De goed spelende Olivier Deman probeerde het halverwege de tweede helft. Hij kapte zijn man uit een schoot, maar stuitte op de eveneens sterk spelende Rajkovic.

België bleef na rust de bovenliggende partij. Het leidde twintig minuten voor tijd tot een prima kans. Leandro Trossard gaf goed mee aan Michy Batshuayi, die Rajkovic net op tijd zijn doel uit zag komen. In de rebound kwam Batshuayi alsnog tot een schot, maar weer was Rajkovic paraat.

Servië, waar Dusan Tadic in minuut 66 inviel, gaf niet op en toonde richting het slot van de partij steeds meer aanvallende intenties. Wéér kwam Djuricic zeer dichtbij. De creatieveling schoot van dichtbij, raakte de lat en kon het haast niet geloven. De laatste kans was voor Pavlovic, die hoog reikte, maar naast kopte.